EdF : Zidane va pleurer, Macron vote Deschamps !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a qualifié l’Equipe de France pour la finale de la Coupe du monde une seconde fois de suite.

Mercredi soir, Didier Deschamps a marqué encore davantage l’histoire du football français de son empreinte en qualifiant les Bleus pour la finale de la Coupe du monde une seconde fois de suite. Quatre ans et demi après le sacre en Russie en 2018, le sélectionneur de l’Equipe de France a de nouveau emmené les Bleus en finale. Son équipe sera peut-être sur le toit du monde dimanche en cas de succès face à l’Argentine et pourtant, les tractations existent au sujet de son avenir. En effet, un certain nombre d’observateurs aimerait voir Didier Deschamps céder sa place à Zinedine Zidane après le Mondial, peu importe le résultat final de l’Equipe de France au Qatar. Un sentiment que ne partage pas Emmanuel Macron, présent à Doha pour supporter les Bleus face au Maroc mercredi soir et qui est favorable à 100% au maintien de Didier Deschamps par Noël Le Graët après la Coupe du monde.

Macron à fond derrière Deschamps

« On est très fier. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure, le sport en procure et le foot tout particulièrement. Je suis beaucoup mieux maintenant qu’il y a une heure et demie. Je pense que le match n’est pas le même s’ils égalisent. On a parfois souffert mais on a vu une très grande équipe. Un immense merci à notre sélectionneur, Didier Deschamps, et à cette équipe qui est en fait un mélange de plusieurs générations, et c’est ça qui est formidable. Deschamps, c'est trois finales, et il les gagne! Jamais deux sans trois, Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. On rapporte la Coupe et évidemment qu’il faut que Deschamps reste » a lancé Emmanuel Macron en zone de presse après la victoire de l’Equipe de France face au Maroc. Dimanche, une ultime bataille attend Didier Deschamps avant de potentiellement soulever sa deuxième Coupe du monde en tant qu’entraîneur. S’il réussit cet exploit, qui pourrait encore le contester à la tête des Bleus ? Pas le président de la République, en tout cas.

La tendance s'inverse donc au fur et à mesure que la compétition avance, surtout que Noël Le Graët semble lui aussi avoir fait son choix. Qu'il y ait une nouvelle étoile sur le maillot bleu ou pas ce dimanche en début de soirée n'y changera rien, le choix final devrait revenir à Didier Deschamps. Et l'ancien milieu de terrain des Bleus n'a jamais caché qu'il avait l'ambition de poursuivre à la tête de l'équipe de France, surtout qu'il arrive encore et toujours à gérer son groupe de manière impeccable. Et pendant ce temps, Zinedine Zidane a reçu un coup de fil du Brésil pour s'occuper de la Seleçao, une formation qu'il a traumatisé par le passé.