EdF : Zidane, Platini et Giroud, les vrais chouchous des Français

Par Mehdi Lunay

Mardi, Olivier Giroud a marqué l'Histoire de l'Equipe de France en en devenant co-meilleur buteur. Toutefois, l'attaquant ne semble pas bénéficier de la même aura que ceux qu'il côtoie au sommet du classement. Une impression balayée par les Français dans un récent sondage.

Les chiens aboient, la caravane passe. Souvent contesté dans les médias et chez certains supporters de l'Equipe de France, Olivier Giroud a su passer outre ces obstacles. L'attaquant du Milan AC a réussi un coup double : retourner l'opinion en sa faveur et maintenir un rendement intéressant chez les Bleus. Ainsi, sa présence au Qatar a été rapidement évidente. Derrière, il n'a pas tardé à marquer les esprits avec un doublé en ouverture face à l'Australie. De quoi permettre aux Bleus de gagner 4-1 et à Giroud de s'installer au sommet de la hiérarchie des buteurs français. Avec 51 buts, il a égalé Thierry Henry comme meilleur buteur de l'Equipe de France.

Seuls Zidane et Platini ont plus marqué les esprits que Giroud

Giroud deviendra peut-être même le seul leader après France-Danemark samedi. Mais, nombre d'observateurs le placeront quand même en-dessous de Thierry Henry et de bien d'autres attaquants des Bleus comme Papin voire Benzema. Ces derniers apparaissent plus talentueux que l'ancien montpelliérain au vu de leur carrière individuelle en club. Un constat que ne partagent pas les Français concernant la sélection nationale. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour Winamax et RTL.

▪ 115 sélections

▪ 36 ans

▪ 51 buts

▪ Co-meilleur buteur des Bleus



En effet, à la question : Quel joueur vous a le plus marqué en bleu ? Les Français placent très haut Olivier Giroud. A la troisième place plus exactement avec 11% des votes. Seuls deux joueurs le devancent et pas des moindres : Zinédine Zidane (33%) et Michel Platini (13%). Giroud précède Kylian Mbappé (9%) mais aussi Thierry Henry (8%) et Jean-Pierre Papin (7%). Karim Benzema est encore plus loin (4%). Une confirmation de la popularité de Giroud en France mais aussi de son importance dans l'équipe de Didier Deschamps, laquelle n'a pas échappé aux Français. On n'imagine même pas le résultat de cette étude si les Bleus remportent un nouveau titre de champion du monde avec Giroud en pointe. Les avis seraient alors unanimement positifs à son égard.