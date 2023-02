Edf : Varane arrête les Bleus, Deschamps confirme

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après une Coupe du monde remportée et 93 matchs disputés avec le maillot de l'équipe de France, Raphaël Varane a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Une annonce inattendue que respecte Didier Deschamps qui a rendu hommage au défenseur français après sa décision.

Après Hugo Lloris, Steve Mandanda et Blaise Matuidi, c'est au tour d'un autre champion du monde 2018 d'arrêter avec la sélection. Le patron des Bleus en défense depuis une décennie aura donc disputé son dernier match avec l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine, tout comme son ancien capitaine. À 29 ans, Varane préfère stopper sa carrière internationale au plus haut niveau et passer le flambeau à une nouvelle génération. Une décision lourde mais respectée par son ancien sélectionneur Didier Deschamps qui a été mis au courant de cette annonce en amont et qui a rendu un vibrant hommage au joueur de Manchester United dans un communiqué publié par la Fédération française de football.

Deschamps rend hommage à Raphaël Varane

« Raphaël m’a appelé il y a quelques jours pour m’expliquer qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C’est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France. J’ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît. Bien évidemment, je ne peux pas tourner cette page sans une certaine émotion, compte tenu des liens que nous avons tissés depuis août 2012. Alors que nos chemins se séparent, je voulais saluer son honnêteté, son engagement sans faille pour le maillot bleu. Raphaël a joué un rôle central sur et en dehors du terrain durant la dernière décennie. J’ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur et je sais que c’est aussi le cas pour l’ensemble de mon staff. Je lui souhaite le meilleur épanouissement et le meilleur bonheur possible » a déclaré le coach de l'équipe de France. Varane tourne une page de sa carrière et se concentre désormais pleinement sur ses objectifs avec les Red Devils en laissant derrière lui un héritage énorme au football français.