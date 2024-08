EdF ‍: Thierry Henry jette l’éponge, la raison dévoilée

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, la Fédération française de Football a annoncé ce lundi que Thierry Henry quittait son poste de sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, après sa médaille d’argent décrochée aux JO.

Apprécié par tous ses joueurs, adoré par le public et soutenu par ses dirigeants, Thierry Henry avait toutes les raisons de continuer son histoire d’amour avec l’Equipe de France Espoirs après la belle médaille d’argent décrochée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les éliminatoires pour l’Euro 2025 attendaient l’ancien attaquant d’Arsenal, des échéances excitantes avec l’objectif de guider une fois de plus les Bleuets vers les sommets dans les mois à venir. Mais plutôt que de se confronter à ce nouveau défi, Thierry Henry a fait le choix de démissionner. Un choc pour les observateurs mais pas pour les joueurs qui ont vécu avec « Titi » pendant deux mois lors des JO 2024.

A en croire L’Equipe, ceux qui ont partagé leur vie avec Thierry Henry lors de ces dernières semaines s’attendaient à cette décision de la part de l’ex-consultant de Prime Video. Le quotidien national dévoile dans son édition du jour que le choix de Thierry Henry n’a pas été guidé par l’offre d’un gros club puisque le natif des Ulis n’a pas l’intention de reprendre du service à court terme. Il ne part pas pour une meilleure offre et ne trahi pas la France, il est simplement usé par une aventure aussi passionnante que fatigante à la tête des Bleuets afin de préparer l’équipe à une échéance aussi médiatisée que les Jeux Olympiques.

Thierry Henry ne quitte pas la France pour un club

Après l’ivresse d’une telle compétition, Thierry Henry ne se voyait pas repartir au combat avec des matchs contre la Slovénie et la Bosnie pour se qualifier à l’Euro 2025. L’expérience de la liste pour les JO a aussi marqué le coach de 47 ans, « parfois trop seul » pour tenter de convaincre les clubs de lâcher leurs joueurs ces derniers mois. Une expérience « difficile » pour Thierry Henry selon L’Equipe, qui n’a pas apprécié d’être si peu soutenu et qui a notamment vu Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola logiquement retenus par le PSG qui ne voulait pas les voir enchainer deux compétitions… alors qu’ils n’ont finalement pas joué (ou presque) à l’Euro avec Didier Deschamps.

« La relation a vécu, les émotions sont passées, et après deux mois avec cette joyeuse bande dans une atmosphère de colonie de vacances, « Titi » avait probablement envie de rentrer chez lui, sa nostalgie en bandoulière » conclut notre confrère Hugo Guillemet. L’aventure aura été belle, elle aurait pu être magnifique et malheureusement, elle ne sera pas plus longue entre Thierry Henry et les Bleuets.