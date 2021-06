EdF : TF1 torpille la concurrence avec les Bleus

Dans : Equipe de France.

Comme lors des deux premiers matchs, l’Equipe de France a réalisé un carton d’audience mercredi soir contre le Portugal (2-2).

En effet, 15,9 millions de téléspectateurs ont jubilé devant le match haletant entre les coéquipiers de Karim Benzema et ceux de Cristiano Ronaldo. Un carton pour TF1, qui s’est attribué 57 % de part d’audience avec le troisième journée de l’Euro pour l’Equipe de France. La chaîne sur laquelle officient Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu diffusera le huitième de finale des Bleus contre la Suisse, lundi à 21 heures et peut d’ores et déjà se frotter les mains.