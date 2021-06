EdF : Pierre Ménès fan de Benzema, la preuve !

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France débutera mardi son Euro contre l'Allemagne, même s'il ne sera pas sur Canal+ pour en parler, Pierre Ménès affiche la couleur.

A l'écart du Canal Football Club depuis des mois, Pierre Ménès n'a pas réagi vendredi à l'annonce du retrait de la chaîne cryptée de la Ligue 1, ce qui signe probablement la fin du CFC, même si C+ conserve la Premier League et deux matchs de Ligue des champions. Même si l'attribution des droits TV à Amazon a peut-être marqué la fin de sa carrière sur la chaîne cryptée, Pierre Ménès est lui déjà tourné vers l'Euro.

Et pour montrer qu'il était déjà branché équipe de France, et ouvertement du côté de Karim Benzema, rappelé par Didier Deschamps après près de 6 ans de mise au placard, le consultant le plus polémiste de France a diffusé, via Twitter, un selfie réalisé par l'attaquant français du Real Madrid, sans aucun autre commentaire qu'un « bon Euro à tous ». En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de Pierre Ménès sur Canal+ ou ailleurs, le retour de ce dernier sur les réseaux sociaux se confirme au fil des jours, même si cela ne calme pas certains de ses followers qui sont toujours prêts à le fracasser au moindre message.