EdF ‍: Pedros dévoile le futur sélectionneur des Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Depuis la fin des Jeux Olympiques, Hervé Renard n’est plus le sélectionneur des féminines de l’Equipe de France. En fin de contrat à l’issue de ce tournoi à domicile qui s’est arrêté en quarts de finale, il va être remplacé par son adjoint Laurent Bonadei sur le banc, comme l’a confirmé Reynald Pedros sur son compte X : «La fédération a décidé d’être dans la continuité et de désigner l’adjoint comme nouveau sélectionneur», a affirmé l’ancien coach de l’OL féminin, également annoncé parmi les successeurs potentiels à Renard. Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que Bonadei ne prenne officiellement le relais.