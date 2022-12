EdF : Ousmane Dembélé évite le zéro, c'est encore pire

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Ambitieux avant d’affronter l’Argentine (défaite 3-3, 4-2 t.a.b.) dimanche, Ousmane Dembélé est passé totalement à côté de sa finale de Coupe du monde. L’ailier de l’équipe de France a été remplacé avant la mi-temps. Un choix fort du sélectionneur Didier Deschamps qui lui évite sans doute la pire note des Bleus.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la finale, Téléfoot diffusait un entretien dans lequel Ousmane Dembélé se montrait ambitieux. « J'espère que je serai décisif dans ce match, annonçait l’ailier de l’équipe de France dans l'émission de TF1. Un but ? C'est ça, un but ! Je veux marquer ! » Encore fallait-il être capable de s’approcher de la cage argentine avec le ballon. Peu en jambes et très maladroit, le joueur du FC Barcelone a multiplié les pertes de balle. L’ancien Rennais a totalement cédé sous la pression adverse.

Les 40 minutes d’Ousmane Dembélé méritent un passage à Fleury-Mérogis après le vol retour. — Scipion (@Scipionista) December 18, 2022

Et pour ne rien arranger, même si la décision de l’arbitre peut paraître sévère, sa naïveté provoque le penalty sur Angel Di Maria et l’ouverture du score de Lionel Messi. C’en était trop pour Didier Deschamps qui décidait de le remplacer dès la 39e minute. « On a eu moins d'énergie sur plusieurs joueurs importants », a expliqué le sélectionneur, en pensant notamment à Ousmane Dembélé qui peut remercier son coach. Car en sortant avant la mi-temps, le Blaugrana a simplement eu droit à la mention « non noté » dans L’Equipe, au lieu d’une note probablement catastrophique.

Kolo Muani a enfoncé Dembélé

« Défensivement, il était beaucoup trop loin de ses adversaires, a commenté le journal. Mis dans le vent par Di Maria avant de commettre une faute contestable dans la surface sur l'Argentin. Offensivement, ses premiers contrôles se sont retrouvés dans les pieds adverses. » Une performance loin du niveau attendu, d’autant que son remplaçant Randal Kolo Muani, beaucoup moins expérimenté, a changé le visage des Bleus dans cette finale.