EdF ‍: Ngolo Kanté capitaine contre Israël

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match France-Israël, Didier Deschamps a confirmé que Ngolo Kanté sera le capitaine des Bleus jeudi soir au Stade de France.

En l’absence de Kylian Mbappé mais aussi d’Aurélien Tchouaméni, capitaine lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard à Ngolo Kanté pour le match face à Isräel ce jeudi au Stade de France. « Il a un vécu et de par ce qu'il est, ce qu’il fait sur le terrain. Il a toujours été un leader, un moteur, avec une reconnaissance par rapport à l'ensemble du groupe. Sans avoir le brassard, il a été un leader important pendant des années » a confirmé Didier Deschamps au sujet du milieu de terrain d’Al-Ittihad, qui était lui aussi présent devant les médias à la veille de ce match de Ligue des Nations. « Je pense que naturellement avec l'âge, le statut, de voir les jeunes qui sont là ça devient plus facile de communiquer de faire passer des messages. Avec le brassard, ça incite à le faire. Dans l'ensemble je me sens bien et prêt à y aller » a confié le souriant milieu de terrain tricolore devant les journalistes. Les Bleus auront donc un troisième capitaine différent en trois rassemblements, chose plutôt inhabituelle historiquement.