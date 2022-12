Edf : Mbappé s'est pris un vent monumental au Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 en battant l'Angleterre au terme d'un match sous tension. Avant la rencontre, Kyle Walker a tenté de déstabiliser Kylian Mbappé.

Si l'affiche de ce quart de finale était bien France-Angleterre, les médias anglais ont trouvé autre chose pour faire parler de ce match tant attendu. Une confrontation entre Kyle Walker et Kylian Mbappé. Des deux joueurs les plus rapides au monde qui allaient s'affronter dans la même zone durant ce match de Coupe du monde. Si l'attaquant français a été globalement bien muselé par le joueur de Manchester City, les Bleus ont toutefois remporté le match grâce à des buts d'Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Avant la rencontre, Kyle Walker a essayé d'intimider Kylian Mbappé dans le couloir du stade Al Bayt. La scène a été filmée et montre le joueur de 23 ans tendre la main à son adversaire anglais pour le saluer. Celui-ci n'y prête pas attention et reste concentré avant d'entrer sur la pelouse. Mbappé terminera par rire, une première fois.

Le comportement de Kylian Mbappé irrite les Anglais

Walker ignoring Mbappe pic.twitter.com/km5hZudfI0 — James John (@JamesJohn2427) December 11, 2022

Si l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, ce n'est pas grâce à une nouvelle masterclass de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de la compétition (5 buts) a été plutôt discret dans ses prises de balle et a eu du mal à prendre de vitesse le défenseur de 32 ans. Pourtant, c'est bien le natif de Bondy qui est critiqué en Angleterre. À cause de son comportement, jugé arrogant. Lorsque Harry Kane a raté son penalty à la 84e minute, alors que le score était de 2-1 pour la France, Kylian Mbappé a explosé de joie avec un énorme sourire. Ce qui a été très mal perçu et vécu par les supporters des Three Lions ainsi que par la presse anglaise.