EdF ‍: Mbappé en Bleus, Deschamps négocie avec le Real

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Blessé au biceps fémoral de la jambe gauche la semaine dernière, Kylian Mbappé figure à la surprise générale dans le groupe du Real Madrid pour le match contre Lille. Une bonne nouvelle pour le club espagnol ainsi que pour Didier Deschamps dans l’optique des matchs à venir pour les Bleus.

Au lendemain de sa blessure, contractée le 24 septembre, on apprenait que Kylian Mbappé allait manquer trois semaines de compétition. Son absence pour les matchs de l’Equipe de France face à l’Israël et la Belgique en Ligue des Nations était donc actée. Mais contre toute attente, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain figure dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Lille, ce mercredi soir en Ligue des Champions (21 heures). Une convocation qui change tout pour Didier Deschamps. Pourquoi le sélectionneur des Bleus se priverait-il de son capitaine si ce dernier est apte et joue avec le Real, que ce soit mercredi sur la pelouse de Lille ou samedi soir face à Villarreal ?

L’Equipe indique qu’au sein du club madrilène, on affirme que Kylian Mbappé « s’est très bien remis de sa blessure, qu’il a de bonnes sensations et qu’il n’est pas écarté qu’il joue quelques minutes face à Lille ». Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui va cependant devoir négocier avec le Real Madrid quant à l’utilisation du n°9 de la Casa Blanca. Le quotidien national confirme que s’il joue avec son club, Kylian Mbappé figurera dans la liste de joueurs convoqués par Didier Deschamps pour les matchs à venir en Equipe de France. Le Real ne peut pas s’y opposer, mais le club espagnol aimerait trouver un accord avec Didier Deschamps pour que l’ancien Monégasque ne joue pas deux fois 90 minutes.

Deschamps va discuter avec le staff du Real Madrid

Lors du dernier rassemblement, les staff du Real et de l’Equipe de France avaient déjà discuté et un accord avait été trouvé pour que Kylian Mbappé ne soit pas titulaire lors des deux matchs, un engagement que Didier Deschamps avait tenu en laissant son capitaine au repos face à la Belgique en début de match. Des discussions de la même teneur vont donc se tenir prochainement, et elles seront encore plus importantes pour le Real Madrid après la blessure contractée par Mbappé face à Alavès. Car l’enjeu pour le club merengue est de vite retrouver son buteur en pleine forme et que celui-ci ne rechute pas alors qu’il commençait à trouver son rythme de croisière en enchainant les buts avant de se blesser il y a une semaine.