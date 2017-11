EdF : Les Bleus avec Pavard et N'Zonzi

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs amicaux de l’équipe de France, contre le Pays de Galles (vendredi 10 novembre, au Stade France, 21h00 sur TF1) et l’Allemagne (mardi 14 novembre à Cologne, 20h45 sur TF1).

Dans cette liste, beaucoup de blessés, notamment Thomas Lemar, Hugo Lloris, Dimitri Payet, N'Golo Kanté, Djibril Sidibé sans compter Paul Pogba et Benjamin Mendy. Cela laisse la place à quelques surprises, notamment Benjamin Pavard de Stuttgart ou Steven N’Zonzi de Séville. Et toujours pas d’Aymeric Laporte, dont la sortie médiatique récente ne semble pas avoir plu à Didier Deschamps. Devant, Nabil Fékir profite de sa bonne forme pour revenir, et bien évidemment toujours pas de Karim Benzema.

Gardiens : Areola, Costil, Mandanda

Défenseurs : Digne, Jallet, Kimpembe, Koscielny, Kurzawa, Pavard, Umtiti, Varane

Milieux : Matuidi, N’Zonzi, Rabiot, Sissoko, Tolisso

Attaquants : Coman, Fékir, Giroud, Griezmann, Lacazette, Martial, Mbappé, Thauvin