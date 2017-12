EdF : Le Graët confirme l’objectif après le tirage

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Tombée dans la poule C, l’équipe de France défiera le Pérou, le Danemark et l’Australie en phase de groupes du Mondial 2018.

Noël Le Graët, président de la FFF, après le tirage au sort (au micro de beIN SPORTS) : « C'est un tirage qui devrait nous permettre d'avancer. Mais il faut faire attention et bien étudier ces adversaires que l'on ne connaît pas beaucoup. Didier Deschamps va étudier cela et nous ferons peut-être un amical contre une équipe de la valeur du Pérou, que nous n'avons pas l'habitude de jouer. Le Danemark, on connaît. L'Australie, un peu moins. Sportivement, nous devrions pouvoir terminer premiers. Mais nous avons eu par le passé une position de favoris et cela s'est mal terminé. L'équipe progresse après le quart en 2014 et la finale de l'Euro en 2016. L'objectif, ce sont les demies. »