EdF ‍: La Belgique avoue une terrible boulette, la France rigole

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Traumatisé par les épisodes récents (France-Suisse en 2021, France-Argentine en 2022), les Bleus ont travaillé les penaltys avant le huitième de finale de l’Euro contre la Belgique au contraire des Diables Rouges.

Eliminée aux tirs au but lors de l’Euro 2021 et à la Coupe du monde 2022, l’Equipe de France se prépare à cette éventualité avant le choc des huitièmes de finale contre la Belgique, ce lundi à l’Euro 2024. Les Bleus espèrent bien sûr se qualifier après 90 minutes, mais dans le cas où les tirs au but seraient au programme, l’équipe de Didier Deschamps a cette fois travaillé cet exercice si spécifique. Ce week-end, Le Parisien révélait que les 22 joueurs tricolores sans exception ont travaillé l’exercice face aux trois gardiens, Brice Samba, Alphonse Areola et bien sûr le titulaire Mike Maignan.

France-Belgique : Révolution, les Bleus travaillent les tirs au but https://t.co/h72U3uoBfA — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2024

Une information de nature à rassurer les supporters, qui ont longtemps critiqué le fait que Didier Deschamps ne travaille pas les penalty et l’assume totalement face aux médias. Le sélectionneur des Bleus a visiblement changé de fusil d’épaule sur ce sujet, et c’est sans doute une excellente nouvelle. Dans le camp belge en revanche, on ne semble pas vraiment faire toute une montagne d’une éventuelle séance de tirs au but. Et pour preuve, le milieu de terrain belge de l’Olympique Lyonnais, Orel Mangala, a confié en conférence de presse que les Diables Rouges n’avaient pas du tout travaillé les penaltys. On est en droit de le croire… ou pas.

La Belgique n'a pas travaillé les tirs au but

« Non, on ne s’est pas entraînés sur les penaltys. Mais je pense qu’il y a beaucoup de bons tireurs de penalty dans l’équipe. Franchement, ça ne devrait pas être un problème » a lancé le milieu de terrain belge de l’Olympique Lyonnais, qui devrait être titulaire face à la France ce lundi soir si l’on se fie aux informations de L’Equipe, qui mise sur un milieu de terrain belge composé de Mangala, Onana et De Bruyne. En face, les Bleus devraient se présenter en 4-4-2 en losange avec Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ngolo Kanté et Antoine Griezmann pour épauler Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Une belle équipe qui, espérons-le, sera en mesure de l’emporter dès le temps réglementaire sans avoir besoin d’aller aux prolongations et pire encore, aux tirs au but.