EdF : L'Allemagne promet de tout faire pour aider la France

Est-ce que l'Allemagne peut et a envie d'aider l'équipe de France dans la Ligue des Nations ? Joachim Löw a apporté un élément de réponse.

Depuis plusieurs années, et notamment depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et autour du Stade de France en marge du match entre les Bleus et l'Allemagne, Didier Deschamps et Joachim Löw entretiennent une très bonne relation. À chaque fois qu'ils se croisent, les deux sélectionneurs se prennent dans les bras. Mais leur prochaine rencontre pourrait être encore plus chaleureuse si la Mannschaft venait à offrir une place à la France dans le Final Four de la Ligue des Nations. Pour cela, l'Allemagne devra battre les Pays-Bas lundi à Gelsenkirchen. Tout autre résultat enverrait les Bataves au Portugal en juin prochain, alors que les Bleus se contenteraient d'une deuxième place. Mais le pays voisin a-t-il envie de donner ce cadeau de Noël avant l'heure à l'EDF ? Joachim Löw l'espère.

« En 2018, on a pris une vraie gifle. On espère bien finir cette année décevante contre les Pays-Bas. Dans les dix dernières années, nous avons été la nation la plus constante au plus haut niveau. Maintenant, nous venons de prendre une vraie gifle. Mais la vie continue. Après huit, neuf ou dix ans où nous avons toujours été dans les deux, trois ou quatre premiers mondiaux, je trouve tout à fait normal qu'il puisse y avoir une année où ça ne marche pas », a lancé, en conférence de presse, le sélectionneur allemand, qui rêve donc de terminer l'année en beauté, pour sauver l'année difficile de l'Allemagne. Même si l'Allemagne n'a plus rien à jouer dans cette compétition, les Pays-Bas seront là pour rappeler qu'il y a un réel enjeu sportif dans cette rencontre.