EdF ‍: Kylian Mbappé se fait casser le nez et chambre

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a évité le terrible coup dur du forfait à l'Euro malgré son nez cassé. Cela lui a permis de retrouver rapidement le sourire peu après le match France-Autriche.

C’est un Kylian Mbappé en jambes et au visage radieux qui a lancé son Euro ce lundi, au coup d’envoi du match contre l’Autriche. La fin a été beaucoup moins drôle avec une sortie le nez en sang à quelques minutes de la fin en raison d’un gros coup d’épaule mal placé sur un coup de pied arrêté. L’attaquant français est immédiatement allé à l’hôpital de Dusseldorf pour passer des examens, qui ont confirmé une fracture au niveau du nez, très tuméfié. Ressorti au début de la nuit, l’attaquant qui passe du PSG au Real Madrid en savait plus sur son état. Le nez pouvait en effet être considéré comme « cassé », mais une opération n’était pas nécessaire.

Mbappé demande des conseils au public

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

En revanche, malgré le désir du joueur d’être sur le terrain pour les prochains matchs, les médecins ont recommandé une période de repos pour consolider le nez et éviter un nouveau coup à ce niveau. Le capitaine des Bleus pourrait ainsi manquer les deux prochains matchs, et revenir pour les 1/8e de finale si la France y confirme sa place. S’il revient sur le terrain en tout cas, ce sera équipé d’un masque de protection à la Victor Osimhen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 433 (@433)

Et afin de donner des nouvelles à ses nombreux suiveurs qui s’inquiétaient de son état de santé, Kylian Mbappé a tout simplement demandé des idées de masques pour qu’il puisse continuer à jouer tout en ayant un certain style. Une manière de prendre sa situation avec humour, et qui montre certainement son soulagement de ne pas avoir à dire adieu à l’Euro à l’heure actuelle. Le masque des Tortues Ninja, lui qui est souvent surnommé Donatello, a forcément été souhaité. Avec cette protection supplémentaire, l’ancien parisien est en tout cas persuadé de pouvoir reprendre rapidement et d’être de nouveau le super-héros de l’équipe de France.