EdF : Kylian Mbappé prêt à se lancer un incroyable pari !

Dans : Equipe de France, PSG.

On parle actuellement beaucoup de Kylian Mbappé, joueur du Paris Saint-Germain, car la star française du PSG est au coeur des rumeurs du mercato. Mais si l'on évoque le Kylian Mbappé joueur de l'équipe de France, il se pourrait bien également que le champion du monde tricolore fasse encore le buzz. Car selon France-Football, il est possible que si l'équipe de France Espoirs se qualifie pour les Jeux Olympique de 2020, qui auront lieu à Tokyo, Kylian Mbappé enchaînera l'Euro 2020 avec les Bleus, et ensuite les JO programmés du 24 juillet au 9 août.

C'est du moins ce qu'avance l'hebdomadaire footballistique ce lundi soir. « Le jeune Français envisage très sérieusement de cumuler les deux avec une préparation spécifique. Reste à savoir ce qu'en penseront la FFF et son club, mais la volonté est là du côté du joueur. En cas d'incompatibilité, il aura toujours la possibilité d'attendre les Jeux suivants, en 2024, en France, puisque le règlement permet aux Espoirs d'être renforcés par trois éléments de plus de vingt-trois ans », précise France-Football. La saison 2019-2020 s'annonce donc musclée pour Kylian Mbappé, surtout si le jeune attaquant quittait le Paris SG pour rejoindre le Real Madrid. Mais pour l'instant rien n'est moins sûr.