EdF ‍: Kylian Mbappé hospitalisé avec un nez cassé, Deschamps obligé de le calmer ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Touché au nez dans un violent contact en fin de match face à l'Autriche, Kylian Mbappé inquiète tout un pays. Les premières nouvelles sont incertaines, mais le joueur compte bien être là sur le terrain vendredi.

Très en jambes ce lundi soir à l’occasion du match face à l’Autriche, Kylian Mbappé a été à l’origine de l’ouverture du score et finalement du seul but du match. Il aurait pu et du être le second buteur français sur une échappée pleine balle plein axe, mais il a assez inhabituellement manqué le cadre alors que le plus difficile était fait. A quelques minutes de la fin, l’attaquant passé du PSG au Real Madrid cet été distillait encore de bons ballons, mais sur un ballon aérien, il a vu sa tête être contrée par l’épaule d’un adversaire, et surtout l’épaule de Danso le percuter de plein fouet sur le visage. Nez en sang et tuméfié, le capitaine des Bleus n’avait pas vraiment la tête à l’endroit et est logiquement sorti pour être remplacé par Olivier Giroud.

Fracture du nez confirmée pour Mbappé

Sitôt le match terminé, Mbappé s’est rendu à l’hôpital de Dusseldorf, preuve que le staff des Bleus craignait une fracture du nez. Cela aurait pu signifier une opération et une grosse indisponibilité, avec le reste de l’Euro quasiment impossible à terminer. Didier Deschamps se montrait légitimement très inquiet après la rencontre. « Il n'est pas bien, il est en mauvais état. Il était dans les mains du staff médical. Je ne peux pas vous en dire plus. Il a un nez amoché, ça c'est sûr. Ça semble compliqué, c'est évidemment le point noir de cette soirée pour nous. Pour la suite, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. Des décisions seront prises. Je l'ai vu allongé sur la table de massage, ce n'est pas une égratignure. Il est au centre des regards, c'est normal. Dès qu'on pourra, on vous donnera les éléments », a livré le sélectionneur de l’équipe de France.

Mbappé veut jouer vendredi, Deschamps dit non

En ce qui concerne les informations médicales, L’Equipe affirmait dans la nuit que Kylian Mbappé avait bien le nez cassé, mais qu’une opération était encore en suspens. De son côté, RMC via son journaliste Fabrice Hawkins, se montrait beaucoup plus optimiste, affirmant que le joueur avait passé des examens rassurants et qu’il n’y aurait pas d’opération, même si une fracture de la cloison nasale était confirmée. De son côté, Le Figaro affirme qu'il n'y a en effet pas d'opération de prévue, mais que les Bleus vont valider le forfait de leur capitaine pour les deux prochains matchs. Le joueur serait toutefois dans l’état d’esprit et surtout dans la capacité de jouer dès vendredi pour le match face aux Pays-Bas, même si ce sera à Didier Deschamps et au staff médical de prendre la décision. A l'heure actuelle, la prudence semble de mise et le sélectionneur national écarte totalement de remettre son joueur directement dans le bain dès vendredi dans cet état-là, quitte à le faire souffler une semaine avant d'aviser. Le résultat du match face aux Pays-Bas pourrait ainsi être décisif également en vue du troisième match face à la Pologne.