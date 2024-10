EdF ‍: Kolo Muani détruit en direct sur RMC

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Encore une fois aligné en pointe, Randal Kolo-Muani a traversé le match des Bleus contre Israël tel un fantôme. Le ras le bol est palpable chez les consultants.

Pas forcément en très grande forme avec le PSG comme avec l’équipe de France, Randal Kolo-Muani est au coeur de nombreuses interrogations. Et ce n’est pas vraiment pour savoir quelle est sa meilleure position pour aider son équipe, mais plutôt ce que l’ancien nantais fait pour mériter d’être autant utilisé. Transparent avec le PSG, l’attaquant continue d’être dans les petits papiers de Didier Deschamps qui mise sur lui. Si il a par le passé marqué des buts importants pour la France en Coupe du monde 2022 ou à l’Euro 2024, ses performances sont tout de même très insuffisantes pour le niveau demandé. A l’heure où Kylian Mbappé était absent et qu’Antoine Griezmann s’est mis en mode retraite, suivant ainsi de quelques mois un certain Olivier Giroud, l’attaque des Bleus ne peut pas miser sur Randal Kolo-Muani.

Kolo Muani interdit de toucher le ballon

Une présence du joueur du PSG qui dérange clairement Florent Gautreau, qui y est allé très franchement sur RMC pour décrire à quel point il ne voulait plus le voir en équipe de France. « Son problème c’est son totem d’immunité qu’il a avec Deschamps qui va à un moment poser problème. Tu es dans une phase de transition où tu sais que tu dois reconstruire offensivement. Et sa première idée, c’est de mettre le mec qui ne marche pas avec le PSG mais qui avec la France arrive à fonctionner : Kolo Muani. On va perdre du temps. Kolo Muani, je regardais, là où il était le meilleur c’est quand il ne touche pas le ballon. Il a laissé passer le ballon sur le but de Barcola, mais dès qu’il l’a touché ce n’est pas simple, pas fluide. Ce n’est pas un 9 de très haut niveau, c’est un joueur de côté. Au PSG en Ligue des Champions et en équipe de France, tu ne peux pas avoir Kolo Muani en 9. Qu’il soit dans le groupe ou dans la rotation, pourquoi pas, il l’a montré à l’Euro. Déjà, même Deschamps a du mal à savoir comment le faire jouer », a dénoncé le chroniqueur de l’After Foot, pour qui il va falloir commencer à tenter autre chose que de mettre un joueur aussi peu inspiré à la pointe de l’attaque.

Pas certain que le message soit passé auprès de Didier Deschamps, qui aime bien avoir un soldat en pointe qui ne pèse pas forcément sur les défenses et ne termine pas non plus les actions, mais qui se bat pour le collectif et peut parfois se montrer décisif. Difficile toutefois de croire que dans le réservoir souvent loué des Bleus, il n’y ait pas d’autres options à étudier pour le sélectionneur national.