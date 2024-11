EdF ‍: Jules Koundé, le capitaine à la mode

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Sans Kylian Mbappé que Didier Deschamps n'a pas pris, l'équipe de France doit se trouver un nouveau capitaine. Ils sont trois à être pressentis pour porter le brassard.

La France doit de nouveau faire sans Kylian Mbappé, qui a tout fait pour récupérer le brassard de capitaine après la retraite des anciens cadres, et met désormais les Bleus de côté pendant les matchs moins importants. Si Didier Deschamps a fait savoir que le joueur du Real Madrid avait bien montré son envie de rejoindre Clairefontaine, ses propos ont du mal à convaincre puisque plusieurs médias français ont révélé ces derniers jours que l’ancien joueur du PSG voulait surtout faire une longue parenthèse avec les Bleus cet automne. Ce sera donc chose faite et si en octobre, Aurélien Tchouaméni avait pris le relais, ce ne sera pas le cas puisque le milieu de terrain est blessé.

Maignan pas dans les petits papiers de Deschamps

Selon les informations de RMC, trois hommes sont désormais en concurrence pour récupérer le brassard très symbolique de capitaine. Premier symbole fort en effet, malgré son statut de cadre et son rôle incontournable, Mike Maignan n’est pas considéré pour cette responsabilité par Didier Deschamps. Ce dernier ne peut pas argumenter du fait qu’il ne veut pas avoir un gardien avec le brassard, puisque Hugo Lloris a été son patron sur le terrain pendant des années.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus 📋



Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe 🇫🇷🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

Désormais, le choix se porte entre le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté, celui du FC Barcelone Jules Koundé et l’expérimenté milieu de terrain N’Golo Kanté. Ce dernier n’est clairement pas un bavard, et seul son goût pour l’effort lui donne cette légitimité. Pour Koundé en revanche, les progrès et le comportement exemplaire de l’ancien barcelonais font l’unanimité, et le voir avec le brassard de capitaine récompenserait sa réussite sportive, à l’image de son triplé de passes décisive ce mercredi à Belgrade, et le fait qu’il se soit toujours accroché pour conserver sa place chez les Bleus. Le suspense durera jusqu’à jeudi ou mercredi, si jamais Didier Deschamps décidé de dévoiler ses intentions un peu avant le match face à Israël.