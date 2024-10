EdF ‍: Griezmann arrête avec les Bleus, ils font la fête

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

L’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann a choqué et attristé en France. En revanche, de l’autre côté des Pyrénées, c’est un événement qui ne déplaît pas, bien au contraire.

Dans la planète football, ce début de semaine a été marqué par l’annonce surprise de la retraite internationale d’Antoine Griezmann (33 ans), qui a décidé d’arrêter l'Équipe de France après dix ans et 137 sélections de bons et loyaux services. Sur ses réseaux sociaux, le milieu offensif tricolore, qui est devenu meilleur passeur de l’histoire de sa sélection (29 offrandes), a publié une vidéo pour confirmer la nouvelle. En France, ses fans restent encore sans voix, mais en Espagne, il s’agit de tout sauf d’une mauvaise nouvelle. Auteur d’un bon début de saison, l’Atlético Madrid pointe à la quatrième place du classement en Liga, à seulement cinq points du leader, le FC Barcelone. Du côté des Colchoneros, cette annonce est perçue comme un soulagement, puisque désormais l’ancien de la Real Sociedad va pouvoir se concentrer à 100% sur ses objectifs en club. C’est en tout cas l’avis d’un journaliste espagnol qui travaille pour El Chiringuito.

Griezmann arrête les Bleus, l’Espagne s’en réjouit

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Interrogé par RMC Sport ces dernières heures, Inaki Villalon de Linos estime que c’est l’Atlético qui sort vainqueur de cette annonce : «Je crois que c’est une triste nouvelle pour le football français, mais une très bonne nouvelle pour l’Atlético de Madrid. Parce qu’au final, Griezmann a un certain âge. Il y avait une accumulation de matches avec l’équipe de France, où il jouait toutes les minutes. Je pense que ça va être très bon pour son rendement avec l’Atlético de Madrid», analyse-t-il. De son côté, Marca estime que l’ambition des Colchoneros cette saison a été un facteur crucial dans la décision de Griezmann de dire stop avec les Bleus : «C’est un joueur fondamental pour Diego Simeone. Il sent qu’il peut contribuer à profiter à nouveau des titres rouge et blanc», écrit le quotidien dans son édition du jour. Après un match nul arraché de justesse dans le derby face au Real le week-end dernier, l’Atlético va tenter de bonifier ce bon résultat tout au long de la saison pour décrocher sa première couronne en Liga depuis 2021.