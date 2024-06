EdF ‍: Griezmann accusé de trahir la France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France a de nouveau déçu à l'Euro 2024 en concédant un triste match nul face aux Pays-Bas. La performance d'Antoine Griezmann est critiquée.

L'équipe de France peine à faire la différence offensivement depuis le début de l'Euro 2024 en Allemagne. Malgré le fait qu'ils parviennent à se procurer beaucoup d'occasions, aucun attaquant n'arrive à faire la différence. Sans un but contre-son-camp autrichien lors de la première rencontre, les hommes de Didier Deschamps n'auraient pas inscrit le moindre but. Famélique et inquiétant. Le sélectionneur va rapidement devoir trouver les bons ingrédients, lui dont les choix sont aussi contestés et contestables. Son homme à tout faire, Antoine Griezmann, marque aussi le pas. Face aux Pays-Bas, le Colchonero est passé à côté. De quoi tendre Walid Acherchour, qui ne l'a pas manqué.

Antoine Griezmann, gros problème en vue

Sur l'antenne de Winamax TV, le consultant n'a en effet pas été tendre envers le champion du monde 2018, trop insipide à son goût. « On parle de Dembélé... Pas de souci. Dembélé n'est pas le capitaine. Mbappé n'était pas là et Griezmann je l'ai trouvé décevant dans la créativité. Il nous fait des contrôles-passes. Ce n'est pas normal de voir Kanté plus tranchant. Il ne faut pas qu'il oublie que c'est un joueur offensif. Il doit coller Thuram. Hormis sa frappe, il a un manque d'impact. Les Pays-Bas n'étaient pas dingues. Griezmann, c'est insuffisant ce qu'il nous propose. Il doit être supérieur. Il cautionne les plans de Deschamps, sans Mbappé il doit montrer que c'est un joueur spécial. Ce soir, il ne me l'a pas montré », a notamment indiqué Walid Acherchour, très déçu par l'apport de l'attaquant français, peu à son avantage en ce début de compétition. Il aura une autre opportunité de rectifier le tir face à la Pologne mardi prochain. Pour rappel, les Polonais sont déjà éliminés de la compétition.