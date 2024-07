EdF ‍: Giroud placardisé à l’Euro, un problème caché ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

En manque cruel de réalisme depuis le début de l’Euro 2024, l’équipe de France de Didier Deschamps se passe pourtant d’Olivier Giroud. Un choix difficilement compréhensible pour Karim Bennani.

Intraitable en grandes compétitions internationales depuis 2016, la France est encore au rendez-vous des quarts de finale de l’Euro. Un chemin que les Bleus se sont ouvert en ne marquant pas un seul but dans le jeu. Puisqu'après un contre son camp de l’Autriche (1-0) et le penalty de Mbappé contre la Pologne (1-1), c’est grâce à un autre csc provoqué par Kolo Muani en huitièmes face à la Belgique (1-0) que la France a validé sa qualification. Malgré ce faible réalisme, les Bleus se procurent quand même un bon nombre d’occasions, mais aucun joueur n’arrive à conclure. Ce qu’Olivier Giroud pourrait très bien faire s’il était aligné par Didier Deschamps. Sauf que depuis le début de cet Euro 2024, Giroud ne récupère que des miettes. S’il n’a certes pas saisi sa chance lors de ses entrées en jeu en phase de poules, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus mériterait quand même un peu plus de considération d’après Karim Bennani.

« Du mal à comprendre cette absence prolongée d'Olivier Giroud »

« Je comprends l’engouement autour de Kolo Muani après son entrée décisive contre la Belgique en huitièmes de finale. Mais il ne faut pas oublier ce qu’il a fait cette saison avec le PSG… Il a le droit d’avoir sa chance sur un tournoi évidemment, d’autant que Marcus Thuram n’a pas été impérial depuis le début de l’Euro. Après, je m’interroge sur Giroud. Nous ne sommes pas au coeur du vestiaire de l’équipe de France, mais j’ai du mal à comprendre cette absence prolongée d'Olivier Giroud. Il a un tout petit peu joué lors des matchs de groupes. Ça reste le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Je pense que la France a besoin d’avoir un joueur dans la surface. Des joueurs comme Kolo Muani et Thuram, ils dézonent pour aider Mbappé. Avec Giroud, vous savez que vous avez un point d’ancrage dans la surface. Il peut être super dangereux face à Pepe contre le Portugal par exemple. Alors que j’ai du mal à voir Kolo Munai en duel avec Pepe. J’ai vraiment envie de voir Giroud devant avant la fin de ce tournoi, notamment sur les phases arrêtées », a lancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, qui sait pourtant que Deschamps va repartir avec un trio Griezmann - Thuram - Mbappé face au Portugal ce vendredi soir.