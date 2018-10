EdF : Forfait contre l'Allemagne, Thauvin retourne à l'OM

Dans : Equipe de France, OM.

Titulaire jeudi dernier lors du match amical de l'équipe de France contre l'Islande à Guingamp (2-2), Florian Thauvin n'aura pas la chance de rattraper sa mauvaise prestation face à l'Allemagne la semaine prochaine.

En effet, ce dimanche soir, la FFF annonce que l'attaquant marseillais « n’est pas en mesure de participer » au match de mardi à cause d'une « douleur au pied droit ». « En accord avec Didier Deschamps et le staff médical, Florian Thauvin sera remis à la disposition de son club lundi, et il ne sera pas remplacé », précise également l'équipe de France, qui terminera donc son rassemblement du mois d'octobre sans son ailier droit.