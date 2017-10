EdF : Dugarry colle un deuxième tacle violent à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Christophe Dugarry et Didier Deschamps ont beau avoir porté le même maillot, les deux champions du monde ne partiront pas en vacances ensemble comme le disait Thierry Roland. Car au micro de RMC, Christophe Dugarry s'est de nouveau attaqué au sélectionneur national ce mercredi soir, après avoir déjà fait savoir quelques heures avant qu'il ne comprenait pas que Noël Le Graët puisse vouloir prolonger le contrat de Didier Deschamps.

Pour Dugarry, Deschamps est et a toujours été incapable de faire produire du beau jeu à son équipe. « L’objectif d’un pays comme la France ne peut être simplement de se qualifier. Didier Deschamps n’est pas dupe. Il voit bien que les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner au regarde du talent de cette équipe de France. Je ne comprends pas les excuses évoquant les absents. Il y aura toujours des joueurs absents ou en méforme. J’ai envie de voir du jeu, un schéma de jeu préférentiel. Durant la seconde période, on a juste joué long sur Olivier Giroud, c’était d’une pauvreté. Puis Kylian Mbappé est rentré et a fait la différence à lui tout seul balle au pied. Ce sont nos deux seules options qu’on a vues hier soir. On n’est pas l’Albanie. On doit proposer des résultats et du jeu, surtout qu’on n’a pas une génération moyenne. J’espère qu’on va proposer autre chose. Mais est-ce que Didier Deschamps en est capable? A part avec Monaco, toutes les équipes de Deschamps ont eu une qualité de jeu moyenne. Deschamps c’est un José Mourinho, ce n’est pas un Pep Guardiola », a lancé Christophe Dugarry, dont la punchline ne passe évidemment pas inaperçue. Didier Deschamps attendra probablement un peu pour répondre, mais on peut compter sur lui pour renvoyer la balle à son ancien coéquipier chez les champions du monde 98.