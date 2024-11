EdF ‍: Dugarry balance une vérité cruelle sur Deschamps, Zidane concerné

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France de Didier Deschamps passe ces dernières semaines par des moments compliqués. Alors que Zinédine Zidane est de plus en plus mis en avant pour prendre la suite de Deschamps, ce dernier fait tout pour ne pas mettre son ancien coéquipier des Bleus en avant.

Didier Deschamps est sous le feu des critiques depuis quelque temps déjà. Les résultats des Bleus sont moins bons, son équipe a du mal à développer du jeu et les polémiques autour de la gestion de son groupe, notamment de Kylian Mbappé, n'arrangent rien pour lui. Beaucoup souhaiteraient voir Didier Deschamps raccrocher prochainement ou alors à la fin de son contrat, en 2026. L'idée serait de voir Zinédine Zidane prendre la suite. Mais Deschamps a du mal à dire du bien du Ballon d'Or 98 malgré leur passé commun en équipe de France et à la Juve. D'ailleurs, récemment interrogé sur le meilleur joueur avec lequel il a joué dans sa carrière, l'ancien entraineur de l'OM n'a choisi personne, par peur sans doute de froisser. Mais pour Christophe Dugarry, cette réponse était calculée...

Deschamps ne fera aucun cadeau à Zidane, Dugarry confirme

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas pris de pincettes pour s'en prendre à son ancien coéquipier, rappelant qu'il ne ferait rien pour mettre Zidane en avant : « Bien sûr que c'est Zidane mais il ne le dira jamais, il ne le mettra jamais en valeur. Il lui a fait gagner la Coupe du monde. Evidemment que le meilleur joueur avec lequel il a joué, c'est Zidane. Ça fait 12 ans qu'il est là, jamais il ne fera une passe décisive. Il ne sait pas faire ça. Il ne dira jamais du bien d'un éventuel concurrent. Non, c'est toujours calculé et réfléchi ». Il est de notoriété publique que Dugarry et Deschamps ne s'apprécient pas mais une telle sortie n'arrangera certainement pas l'image d'un Deschamps de plus en plus acculé. Son équipe disputera prochainement deux rencontres de Ligue des Nations face à Israël et l'Italie. L'occasion de repartir de l'avant et de faire taire quelques critiques.