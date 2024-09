EdF ‍: Didier Deschamps a renié son propre fils

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France ne tourne plus rond. Battus par l'Italie 1-3 vendredi, les Bleus sont surtout perturbés par certaines tensions en interne. Didier Deschamps a notamment du mal à gérer le cas Antoine Griezmann.

Parfois très critiquée pour son absence de folie offensive, l'Equipe de France savait compenser par une solidité et une sérénité à toute épreuve. Ce n'est même plus le cas comme l'a démontré le premier match de Ligue des Nations. La France a été logiquement battue 1-3 par l'Italie au Parc des Princes vendredi soir. Une faillite collective qui en dit long sur les difficultés de Didier Deschamps depuis l'Euro. Des failles dans l'unité du groupe sont même visibles en public, ce qui n'était pas le cas avant. Maignan a comparé ses coéquipiers à des « starlettes ». Cependant, la relation Deschamps-Griezmann est plus préoccupante encore.

Deschamps et son fils spirituel fâchés

Depuis l'Euro, Antoine Griezmann critique plus aisément la tactique de son sélectionneur. Il avait qualifié le jeu français de « chiant à regarder » devant les journalistes en Allemagne. Vendredi, il a critiqué le dispositif et le pressing français. Hasard ou non, Deschamps utilise le joueur de l'Atlético de manière étrange depuis plusieurs matchs. Il le place à différentes positions sur le terrain et le titularise moins souvent. Homme de base il y a peu, Griezmann aurait été remplaçant contre l'Italie sans un Kolo Muani malade. Pour Régis Brouard, les deux hommes se déchirent lentement mais sûrement.

Deschamps sur #Griezmann : "c'est certainement celui avec qui j'ai le plus de discussion. Il a eu des périodes plus heureuses, moins heureuses. Il rentrera dans une gestion du temps de jeu." @franceinfo pic.twitter.com/gtzqU7ELD0 — Julien Froment (@JulienFroment) September 5, 2024

« Vous avez un sélectionneur qui a créé une relation particulière avec un joueur et la relation entre les deux existe depuis très très longtemps, père-fils quelque part. A un moment, vous êtes confrontés à un problème parce qu’un joueur est moins performant, des résultats… Mais, vous avez créé une relation tellement forte avec le joueur que l’humain prend le dessus et à un moment vous êtes déçus et vous lancez des piques. […] Vous vous retrouvez dans une situation délicate et là vous vous jetez des piques chacun votre tour. Parce que Deschamps attend tellement de Griezmann qui lui a tant donné et que humainement Griezmann attend un autre message de son sélectionneur », a t-il décrypté sur le plateau de la Chaine L'Equipe. Dans ce contexte, il sera intéressant de voir ce que fera Didier Deschamps d'Antoine Griezmann contre la Belgique lundi soir.