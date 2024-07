EdF ‍: Deux monstres en défense, la France est choquée

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi à Dusseldorf, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 après sa victoire face à la Belgique. La défense tricolore a encore une fois été monstrueuse.

Si l'équipe de France produit un jeu assez soporifique depuis le début de l'Euro 2024, elle peut au moins se satisfaire du niveau affiché par sa défense. Les hommes de Didier Deschamps n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition, sur un penalty litigieux. Le reste du temps, les Bleus sont plus que solides derrière, ce qui leur permet pour l'instant de ne pas subir de déconvenues. Car devant, c'est bien la maladresse qui inquiète. Face à la Belgique ce lundi, Théo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé ont été impériaux. Le joueur du Barça a d'ailleurs été élu homme du match face aux Diables Rouges.

Une défense infranchissable

Sur les réseaux sociaux, la performance de Koundé et de Saliba sortent du lot. Les internautes ont voulu leur rendre hommage, notamment via X : « Par contre Kounde.. la différence entre son Euro 2021 et 2024 : Il crève l’écran. Il s’est définitivement adapté au poste. Solide sur son couloir depuis le début de la compétition et en plus, il commence à apporter plus offensivement » ; « L'horreur absolue... Mais que dire des performances de Saliba et Koundé : 2 monstres aujourd'hui » ; « La défense Kounde Upa Saliba reste la plus grosse satisfaction de cet Euro » ; « Koundé et Saliba sont les meilleurs joueurs français de cet Euro. Quel niveau affiché » ; « Les 2 meilleurs joueurs français dans cet Euro sans aucune contestation. Kounde et Saliba ont pour l'instant raté 0 match que des masterclass » ou encore « La France est qualifiée en quart, Kounde est trop fort, Saliba est monstrueux, Maignan est un mur, Mbappé toujours 0 but dans le jeu dans un Euro, Dembele 0 minute joué. Je vous aime quand même les belges. », pouvait-on voir comme commentaires. En espérant que les deux hommes continuent sur leur belle lancée dès vendredi soir lors des quarts de finale.