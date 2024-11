EdF ‍: Deschamps demande à Zidane d'attendre ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Didier Deschamps ne compte pas quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France de sitôt. L'ancien de Monaco ne laisse aucune chance à Zinedine Zidane.

L'équipe de France ne connait pas une très bonne période ces dernières semaines. Les polémiques sont nombreuses et les prestations peu abouties. Didier Deschamps est de plus en plus critiqué par les fans et les observateurs, mais c'est aussi le cas, selon certaines sources, de son vestiaire. Le sélectionneur va rapidement devoir trouver la bonne formule pour continuer de faire progresser son groupe. L'objectif principal de Deschamps est clairement la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Pourtant, certains espèrent que Deschamps quittera les Bleus avant, histoire de laisser la place à Zinédine Zidane. Mais Deschamps ne compte faire aucun cadeau à son ancien coéquipier.

Deschamps concentré sur 2026

Lors de quelques mots échangés avec des fans de l'équipe de France ces dernières heures, et diffusés sur TF1, DD a en effet indiqué : « Un objectif qui est fixé, c'est la Coupe du monde 2026. Mais après, si ça se passe mal, on peut aussi me dire : "Ecoute, on va prendre quelqu'un d'autre." Ou je peux moi-même dire pour x raison : "ça s'arrête" ». Pour l'heure, difficile de croire que Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, candidat pour un nouveau mandat, mette à mal le statut de Didier Deschamps. Diallo est un grand soutien du technicien français et n'hésite jamais à prendre sa défense quand il le faut. Ce fut encore le cas tout récemment dans la décision du sélectionneur de ne pas prendre Kylian Mbappé. Sauf miracle donc, Zidane ne reprendra pas le flambeau des Bleus avant 2026 au minimum. Encore une éternité pour un entraîneur qui n'a plus d'équipe sous la main depuis 2021 tout de même.