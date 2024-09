EdF ‍: Deschamps a tout gâché, Giroud l'a mauvaise

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie aux Etats-Unis du côté de Los Angeles. Le champion du monde 2018 a fait une croix sur l'équipe de France même si certains souvenirs sont plus douloureux que d'autres.

L'été dernier, Olivier Giroud a fait le choix de rejoindre le Los Angeles FC. L'attaquant français a donc quitté l'Europe pour terminer tranquillement sa carrière de l'autre côté de l'Atlantique. La vie aux Etats-Unis est bien différente qu'en Europe et Giroud peut déjà s'en apercevoir, lui qui voyage aux quatre coins du pays. A ce sujet, l'ancien d'Arsenal ou encore de Chelsea indique pour Téléfoot : « Les déplacements sont énormes. En Europe, lorsque vous voyagez en Ligue des champions par exemple, le vol le plus long dure une heure et demie ou deux, à part quand vous jouez à Bakou pour la finale de la Ligue Europa. Ici, j’ai déjà fait vingt heures de vol en un mois ». Sur sa lancée, le champion du monde 2018 a évoqué la fin avec l'équipe de France, qu'il a quittée suite à un Euro 2024 mitigé à bien des égards.

Giroud n'a pas du tout aimé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Los Angeles Football Club (@lafc)

« Je suis forcément très déçu, mais aussi nostalgique à la fois. Parce que je sais que c’est la dernière fois que je portais ce maillot bleu. Ça s’arrête là, c’est le clap de fin. Forcément, dans ses rêves, on espère finir sur une bonne note, sur un trophée. Un peu abattu, un peu triste, de ne pas avoir pu marquer un but dans cette compétition avec le maigre temps de jeu que j’ai eu (59 minutes au total). Ce n’était pas la fin que j’espérais », a en effet rajouté Olivier Giroud, qui n'aura presque pas été utilisé par Didier Deschamps pour sa dernière aventure avec les doubles champions du monde. Pour rappel, il est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 57 buts en 137 sélections.