EdF ‍: Crack des JO, il demande une sélection à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France Olympique n'est pas passée loin de la médaille d'or cet été. L'un des grands artisans des succès français pendant la compétition n'était nul autre que Jean-Philippe Mateta.

L'été dernier pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Thierry Henry et ses hommes ont rallié la finale de la compétition, seulement battus par l'Espagne. L'ancien sélectionneur des Espoirs a notamment pu compter sur les très bonnes prestations de Jean-Philippe Mateta, auteur de 5 buts en 6 matchs disputés. L'attaquant de Crystal Palace a pu prouver sa valeur auprès du public français après une saison aboutie avec les Eagles. Et Mateta demande désormais plus, car il rêve d'évoluer avec l'équipe de France de Didier Deschamps. L'ancien de l'OL espère même que Thierry Henry a pu parler avec le sélectionneur des A pour vanter ses mérites.

Mateta envoie un message direct à Didier Deschamps

Lors de quelques mots échangés avec Téléfoot, l'attaquant de 27 ans a en effet indiqué sur le sujet : « J’espère que Thierry Henry a parlé de moi à Didier Deschamps. Cela a toujours été dans ma tête. C'est vraiment un rêve d'enfant. Depuis que je suis petit, c'est le maillot que je veux porter. Je sais que pour arriver là-bas, il faut beaucoup de travail et beaucoup de résultats. La concurrence est rude ». Depuis le début de la saison avec Crystal Palace en Premier League, Mateta a planté 2 buts en 5 rencontres disputées. Il devra continuer sur ce rythme pour faire parler de lui. Et peut-être finir par changer de club, Didier Deschamps appréciant les joueurs qui font leurs preuves dans les meilleures équipes du continent européen. Son ancien coéquipier Michael Olise pourra en témoigner, lui qui a récemment été sélectionné en équipe de France après être passé au Bayern Munich cet été.