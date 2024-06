EdF ‍: Barcola va continuer à cirer le banc

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Grande révélation de la saison avec le PSG, Bradley Barcola n'a pas joué une seule minute dans cet Euro. Un choix regrettable pour certains observateurs de l'Equipe de France mais Didier Deschamps l'assume pleinement.

Dans un match de plus en plus fermé face aux Pays-Bas, la fraîcheur de Barcola n'aurait pas été inutile à l'Equipe de France. L'ailier du PSG est connu pour sa vitesse et ses dribbles déroutants. Ils ont fait des ravages en Ligue des champions cette saison, comme face à la Real Sociedad ou au FC Barcelone. Ainsi, l'ancien lyonnais avait tout du joker idéal pour les Bleus lors de cet Euro. Mais, il n'est pas entré en jeu contre l'Autriche et les Pays-Bas. Face aux Néerlandais pourtant, Barcola n'aurait pas été de trop alors qu'Ousmane Dembélé a eu du mal à faire des différences sur son côté dans les 30 derniers mètres.

Barcola manque encore d'expérience en bleu

Les supporters de l'Equipe de France et les observateurs sont nombreux à ne pas comprendre la frilosité de Deschamps vis-à-vis du feu follet parisien. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur français a expliqué pourquoi Bradley Barcola n'avait pas été utilisé contre les Pays-Bas. Il y a deux raisons claires : aucun attaquant français ne méritait de sortir contre les Bataves et Barcola (21 ans) reste inexpérimenté pour une grande compétition.

"Barcola était une option, oui. Il a des qualités, et c'est pour ça qu'il est là : il doit se tenir prêt à tout moment, même s'il y a beaucoup de choix offensifs"



Didier Deschamps revient sur son choix de ne pas faire entrer Bradley Barcola dans cet Euro, en direct dans Téléfoot pic.twitter.com/EyKHDqUvpj — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 23, 2024

« C’était une option oui. Après, vu l’intensité qu’il y avait et à partir du moment où les joueurs sur le terrain ne montraient pas de signe de fatigue… Bradley a des qualités, bien évidemment et c'est pour ça qu'il est là. C’est un jeune joueur, son expérience est très infime avec l’équipe de France. Je suis content qu'il soit là. Il doit se tenir prêt à tout moment, même s’il y a beaucoup de joueurs offensifs comme vous le savez », s'est justifié Deschamps. Une explication qui ne convaincra pas tout le monde alors que dans le même temps Lamine Yamal (16 ans) s'éclate avec l'Espagne.