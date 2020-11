EdF : Benzema et la France réunis à une condition ?

Dans : Equipe de France.

Entre Didier Deschamps et Karim Benzema, la rupture est totale depuis l'affaire de la sextape. Mais certains veulent croire que le retour de la star du Real Madrid chez les Bleus est possible.

Les supporters de Karim Benzema sont toujours aussi mécontents de voir l’équipe de France se passer de leur joueur préféré, lequel est toujours aussi performant avec le Real Madrid. Mais là où Zinedine Zidane a fait de l’ancien lyonnais un de ses cadres, Didier Deschamps est lui fermement opposé à la présence de KB9 au sein des Bleus. Ce n’est pas un secret, le sélectionneur national n’a pas digéré que Karim Benzema puisse laisser entendre qu’il cédait à une partie « raciste » de la France en ne le faisant pas venir. Et depuis, les Tricolores se passent des talents de l’attaquant madrilène, qui ne rate jamais une occasion de relancer le débat, comme quand, par exemple, il s’est comparé à une Formule 1 à côté du « karting » Olivier Giroud. Des propos qui n’aident évidemment pas à une réconciliation.

Pourtant, certains veulent encore croire au miracle que serait le retour de Karim Benzema en équipe de France. Pour Adil Rami, il suffirait juste que ce dernier change d’attitude et renoue le fil avec Didier Deschamps. « C’est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n’est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud car c’est un buteur. Mais s’il y avait une réconciliation avec le sélectionneur, ce serait formidable de revoir Benzema en bleu. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C’est trop bête, cette histoire. S’il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, eh bien fais-le Karim. Pense aux Bleus ! », lance, dans Le Parisien, le champion du monde 2018. La balle est dans le camp de Karim Benzema, mais on voit mal KB9 faire profil bas, ce n'est pas réellement son style.