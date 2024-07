Deschamps out, Zidane appelé pour sauver la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'échec de la France en demi-finale de l'Euro n'a rien d'infamant, mais l'absence de jeu et aussi de résultat final pousse Didier Deschamps vers la sortie pour beaucoup de fans de football. Et le nom de Zidane est plus que murmuré.

La France est éliminée de l’Euro en demi-finale. Cela correspondait à l’objectif minimal fixé par la Fédération Française de Football à Didier Deschamps, étant donné l’effectif qu’il avait à sa disposition. Les Bleus n’iront pas plus loin, mais la présence régulière dans le dernier carré des grandes compétition est tout de même un point positif pour le sélectionneur national, qui sait emmener ses équipes loin. Toutefois, en absence totale de jeu, les résultats sont mis en avant et il n’y aura pas de titre au bout pour « DD ». Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec la Coupe du monde en Amérique, Deschamps ne craint pas grand chose. Mais la vindicte populaire va tout de même se réveiller dans les prochaines semaine, étant donnée l’indigence des performances des Tricolores.

Ces derniers ont assumé le pauvre jeu de leur équipe étant donnée que seule la victoire est belle. Mais le fait que la France ne remportera pas l’Euro lance désormais une phase de critiques qui s’annonce délicate pour Didier Deschamps. Et à peine le coup de sifflet du match face à l’Espagne donné, c’est un plébiscite pour la venue de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France qui est apparu chez les journalistes, les suiveurs des Bleus et les supporters français. Sans oublier tout ce qu’avait réussi Deschamps, il est temps de donner les clés à la légende tricolore.

Zidane réclamé par le public

🇫🇷 Le public de l’After réclame Zidane sélectionneur des Bleus après cette élimination et cet Euro frustrant. pic.twitter.com/S5CWSDRbbo — After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2024

« Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France, 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 il est tant de laisser la place à Zinedine Zidane », lance le consultant Yacine Youssfi, et de nombreux autres messages sont venus pour remercier Deschamps, et demander à voir Zidane avec cet effectif sous ses ordres. Même les comptes d’information spécialisés sur les réseaux sociaux y ont ajouté leur grain de sel, montant une photo de Zidane dans l’ombre, au moment où la France digère difficilement cette élimination sans parvenir à mettre le feu face à l’Espagne.

Même le public qui suivait l’émission After Foot en direct de Bondy a enchainé, demandant Zidane comme nouveau sélectionneur des Bleus. Cela alors que ce dernier n’a pas trouvé de poste cet été, et se retrouve donc libre de tout engagement.