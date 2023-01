Deschamps abandonné et seul au monde, il se lâche

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Le management de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France n'en finit plus d'irriter certains de ses anciens coéquipiers champions du monde 1998. C'est le cas d'Emmanuel Petit, lequel précise que le sélectionneur s'est isolé des autres au fil du temps.

Didier Deschamps n'aura pas profité longtemps du Mondial réussi des Bleus au Qatar. A peine son blason a t-il été redoré sportivement que le sélectionneur est attaqué dans les médias. Le cas Benzema, les dérapages de Noel Le Graet, la poursuite de son mandat en Equipe de France jusqu'en 2026. Tout est bon pour attaquer l'homme et le technicien. Ses anciens partenaires de 1998 ne sont pas en reste, à commencer par Christophe Dugarry, grand ami de Zidane, avec qui il est fâché depuis un moment. L'ancien attaquant bordelais n'est pas le seul à en vouloir à Deschamps.

Deschamps dans sa Tour d'ivoire, Petit abandonne

C'est aussi le cas d'Emmanuel Petit. Depuis plusieurs semaines et les propos de Le Graet envers Zidane, le consultant de RMC se plaint de l'attitude de Didier Deschamps. Il accusait ce dernier d'être trop proche du président de la FFF malgré les erreurs commises par le dirigeant. Ensuite, par son comportement global en tant que sélectionneur, il contribuerait à faire imploser le groupe France 98. Enfin, dans Rothen s'enflamme, Petit est allé plus loin. Profitant d'une discussion avec Bruno Génésio sur le cas Terrier, il a indiqué que Deschamps ne s'était pas seulement coupé des acteurs de la Ligue 1 mais de tout le football français, France 1998 compris.

🇫🇷🎙 Manu Petit tacle Didier Deschamps : "Avec qui il a des relations aujourd'hui ? Avec personne. Pourquoi ? Posez-lui la question. S'ils nous a prévenus qu'il ne viendrait pas à la dernière réunion France 98 ? Non non, il n'y a plus de contacts, ça fait longtemps déjà." pic.twitter.com/WdvgNZNbyF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 24, 2023

« Je vous rassure c’est pas qu’avec les entraîneurs qu’il n’a pas de relations. Avec qui il a des relations Didier Deschamps aujourd’hui ? En vérité, avec pas beaucoup. (Avec France 98 ?) On en a pas non plus, voilà. (Avec Marcel Desailly) c’est possible, je n’en sais rien. Mais, avec nous, non il n’en a pas...et c’est réciproque. Il n’a aujourd’hui des relations avec personne. Pourquoi ? Je n’en sais rien. (A t-il prévenu de son absence à la réunion France 98 ?) Non, il n’y a plus de contacts, ça fait pas mal de temps déjà », a t-il lâché amer. L'ancien monégasque n'a pas apprécié l'absence de son ancien capitaine à la dernière réunion des champions du monde 1998. A écouter Petit, les images de joie d'il y a bientôt 25 ans appartiennent désormais à un passé révolu.