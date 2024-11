Des places à 23 euros pour France-Israël

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La FFF a toutes les peines du monde à vendre des billets pour le match entre la France et Israël de ce jeudi.

Le rendez-vous a été maintenu au Stade de France, et il n’y aura pas besoin de limiter la jauge comme les autorités avaient prévu de le faire. Vendredi dernier, il n’y avait que 15.000 billets de vendus, et le succès n’est pas spécialement grandissant. Le contexte sécuritaire et les derniers évènements à Amsterdam en marge du match de Coupe d’Europe d’une équipe israélienne, n’aident pas les suiveurs des Bleus à franchir le cap. Et ce n’est pas le faible intérêt pour la Ligue des Nations qui va faire pencher les incertains.

Ainsi, à 48 heures du match, il reste des places à 23 euros pour suivre la rencontre à Saint-Denis, ce qui est très rare pour un match international. Il n’y aura pas, comme l’ont fait remarquer quelques plaisantins sur les réseaux, plus de policiers que de spectateurs pour cette rencontre, mais le fait de voir un Stade de France aussi clairsemé va au moins avoir le don de faciliter le travail des stadiers et des forces de l’ordre. A noter que plusieurs mesures ont probablement fait fuir ceux qui voulaient acheter des places, puisque le parking du Stade de France est par exemple fermé en raison de mesures de sécurité.