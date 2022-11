Des Français heureux du départ de Benzema, l'attaque ignoble

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après le forfait de Karim Benzema, qui a dû renoncer au Mondial 2022 à cause d’une blessure musculaire, plusieurs joueurs de l’équipe de France seraient ravis. C’est en tout cas la version de l’ancien Parisien Diego Lugano qui est à prendre avec beaucoup de précaution.

Ces coups durs à répétition ne peuvent laisser les Bleus indifférents. Les absences de Paul Pogba et de N’Golo Kanté avaient déjà affecté le groupe avant même de partir vers le Qatar, les deux stars du milieu de terrain n'étant pas dans le groupe retenu par Didier Deschamps. Tout comme les départs de Presnel Kimpembe et de Christophe Nkunku, partis la semaine passé avaient été des chocs pour le collectif tricolore. Autant dire que la blessure musculaire de Karim Benzema représente un énorme coup dur pour l’équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps. Le forfait du Ballon d’Or ne peut qu’affaiblir le groupe dans cette Coupe du monde 2022. Ce qui fait évidemment les affaires des concurrent des Bleus. Mais visiblement, certains veulent profiter de cela pour dynamiter le groupe de Deschamps.

La blessure de Karim Benzema et son forfait définitif ont inspiré une drôle de rumeur à Diego Lugano. Sur le plateau d’ESPN Brésil, l’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain a déclaré que certains Bleus présents au Qatar se réjouissaient ouvertement du départ de l’attaquant du Real Madrid. « J'ai la certitude, parce que j'ai été le coéquipier de certains joueurs de l'équipe de France, qu'ils sont très heureux du départ de Karim Benzema, a lâché l’Uruguayen, avant d'ajouter perfidement. Cela ne serait jamais arrivé en Uruguay, au Brésil ou en Argentine... ». Et ce n'était pas tout.

Le probable mensonge de Lugano sur Benzema

Pour Diego Lugano, tout cela était à prévoir. « Cela dépend beaucoup de comment l'équipe a été construite, de la précaution de l'entraîneur avec les profils, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi au niveau de la personnalité, a poursuivi Diego Lugano. Cela dépend beaucoup de ça. » Le problème dans sa version, c’est que parmi les joueurs de l’équipe de France, l’ex-défenseur central n’a côtoyé, et encore brièvement, Alphonse Areola, Adrien Rabiot et Kingsley Coman, dans la capitale française. Mieux vaut éviter de prendre son information au sérieux avant l’entrée en lice de l'équipe de France contre l’Australie mardi soir, Diego Lugano