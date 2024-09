Bradley Barcola explose, Mbappé annonce son inquiétude ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Bradley Barcola arrive avec un nouveau statut chez les Bleus, et Kylian Mbappé s'en félicite officiellement. Mais il tient un discours prudent face aux médias.

Pépite de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a à peine eu le temps de prendre ses marques au Groupama Stadium qu’il a été transféré au Paris Saint-Germain à l’été 2023. Sa première saison a été prometteuse, même s’il a aussi essuyé quelques critiques quand il s’est cassé les dents sur les matchs de poule de Ligue des Champions. Mais avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, l’ailier français a pris une autre dimension, et il est clairement le leader offensif de ce début de saison au PSG. Il arrive déjà avec un autre statut en équipe de France, lui qui a surtout joué le rôle de joker de luxe pendant l’Euro avec les Bleus. De quoi pousser Kylian Mbappé dans l’axe, une position qu’il occupe déjà au Real Madrid et qui ne lui convient pas vraiment, même si cela limite ses efforts défensifs. En tout cas, l’explosion de Barcola n’est pas du genre à déranger publiquement le champion du monde 2018. Cela n’a pas empêché ce dernier de prendre cet engouement un peu exagéré à ses yeux à contre-pied, et de rappeler aux médias et à tous les suiveurs qui s’enflamment pour l’ancien lyonnais, qu’il allait les surveiller quand les choses iraient moins bien.

Barcola cartonne, Mbappé est content pour lui

« Je suis content pour lui, c'est un très bon gars, j'espère que vous allez l'épargner quand il aura des matchs où il ne marquera pas. Il ne faudra pas me dire que c'est un nul. Son potentiel est grand. Il va jouer des grands matchs, il peut faire encore mieux, ce qu'il fait est top, j'ai vu ses matchs sauf le dernier », a livré Kylian Mbappé, qui anticipe déjà une période de moins bien pour Barcola.

Un discours très protecteur envers un joueur qu’il a vu arriver à Paris, à moins que Mbappé ne craigne que l’emballement autour de Bradley Barcola ne lui vole un peu la vedette lors de ce premier rassemblement post-Euro.