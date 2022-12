Benzema, un secret va exploser après le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille de la finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine, Karim Benzema a communiqué via les réseaux sociaux. Et c'est peu dire que le Ballon d'Or a agacé une nouvelle fois pas mal de monde, même si tout n'est pas clair.

Le 11 décembre dernier, après la victoire de l’équipe de France contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, Karim Benzema était sorti de son mutisme pour envoyer un message à ses coéquipiers tricolores : « Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos ». Cela marquait la fin d’un long silence après le départ de l’attaquant du Real Madrid de Doha suite à un souci musculaire à la cuisse, et on pensait que l’affaire était close, suite aux rumeurs d’un soulagement chez certains joueurs français après ce forfait du Ballon d’Or 2022. Mais, tandis que l’on évoquait la possibilité que KB9 puisse se rendre à la finale, dimanche à Doha, à la demande d’Emmanuel Macron, ce rêve semble avoir volé en éclats avec de nouveaux messages « codés » sur les réseaux sociaux. Et si Karim Benzema fait de nouveau parler de lui, c’est de manière assez véhémente.

Karim Benzema, ça ne l'intéresse pas

Utilisant son compte Instagram, et alors que les rumeurs circulaient sur sa présence au Qatar pour France-Argentine, et même qu’il reçoive la médaille de champion du monde en cas de victoire des joueurs de Didier Deschamps, Karim Benzema, posant en très gros plan a écrit : « Ça ne m’intéresse pas 💥 » sans préciser à quoi il pensait. Puis, dans une Story, KB9 a posté un manga où un personnage dit « tu n’as aucune chance de m’atteindre (…) Tu peux détruire tout ce qui nous entoure, les astres et les planètes, mais moi tu ne me détruiras jamais », et des photos, dont une avec Zinedine Zidane, et une autre où on le voit avec le Ballon d’Or et la mention « On a déjà gagné FIN ». De quoi forcément relancer toutes les supputations sur ce qu’il s’est passé en équipe de France et surtout s’il reviendra chez les Bleus sous les ordres de Didier Deschamps.

Evidemment ce « ça ne m’intéresse pas » a été mis en relation avec l’éventuelle proposition d’Emmanuel Macron de venir avec lui en avion au Qatar pour la finale du Mondial. « Je n’imagine pas Karim Benzema répondre cela au président de la République », a reconnu de son côté Rolland Courbis, estimant qu’il devait s’agir d’autre chose, tandis que pour d’autres, la réaction d’Ousmane Dembélé en conférence de presse résumait bien la situation. L’attaquant du Barça, interrogé par un journaliste étranger sur le possible retour de Karim Benzema pour la finale, semblait gêné aux entournures sur ce sujet et avait jeté un oeil au responsable média de l'équipe de France avant de répondre: « Je ne sais pas, je ne suis pas le coach, c’est pas moi qui prend la décision, je crois que Karim Benzema s’est blessé et … je n’ai pas d’explications ».

De son côté, Daniel Riolo affirme qu'il y a clairement un malaise entre l’équipe de France et Karim Benzema et que l'on ne sait pas toute la réalité sur son forfait. « Ce qu’il s’est passé est trop louche, mais le résultat de la finale va tout balayer. Cela doit provoquer chez lui une amertume profonde, il doit avoir la rage (…) Oui il y a 3 ou 4 mecs qui n’étaient pas mécontents de le voir partir, mais alors pourquoi en avoir fait autant pour le faire revenir ? Je suis convaincu qu’il pouvait jouer le troisième match, là il part à l’aube sans même pouvoir saluer ses coéquipiers, il y a eu truc bizarre », continue de penser le journaliste, qui n’est cependant pas totalement soutenu sur les réseaux sociaux.

Benzema et la France, plus jamais avec Deschamps ?

C’est une évidence, Karim Benzema a des millions d’admirateurs, mais il a probablement autant de personnes qui ne l’apprécient pas et le font savoir. « Benzema qui fait tout pour être toxique à moins de 48h d’une finale de CDM pour son pays…Quel éternel personnage ridicule et immature à bientôt 50ans », « La communication de Benzema est vraiment désastreuse !Au lieu de s’expliquer dans une interview, ça lâche des petits piques et il disparaît. Attends la fin du mondial et vient tout nous expliquer frérot », « J'suis désolé mais là encore avec ses story et les drama Benzema est un problème pour l'EDF heureusement qu'il est blessé on serait jamais allé au bout avec lui, c'est trop de faire le débile sur insta comme ça », la polémique est relancée pour au moins 48 heures, tout cela s’arrêtera lorsque l’équipe aura gagné, ou pas, un deuxième titre mondial consécutif. Il sera ensuite temps de savoir ce qu'il s'est réellement passé entre Karim Benzema et les Bleus du côté de Doha.