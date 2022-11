Benzema forfait pour France-Australie, le cauchemar débute

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A cinq jours du match face à l'Australie, Karim Benzema ne s'entraine toujours pas, et traine sa blessure contractée avec le Real Madrid. La France tremble pour son Ballon d'Or.

La préparation de la Coupe du monde est loin d’être un long fleuve tranquille pour l’équipe de France, qui croise les doigts pour ne pas perdre de nouveaux joueurs à chaque entrainement. Cela ne fonctionne pas forcément très bien puisque c’est Christopher Nkunku qui a du abandonner les Bleus cette semaine après un coup reçu à l’entrainement. Un forfait qui fait suite à ceux de Presnel Kimpembe, Paul Pogba ou N’Golo Kanté ces dernières semaines. Et maintenant, la France croise les doigts pour avoir un Karim Benzema en bon état pour le début de la compétition. C’est loin d’être une garantie puisque, à cinq jours du premier match face à l’Australie, l’attaquant du Real Madrid n’a pu faire que l’échauffement avec ses compatriotes pour le premier entrainement au Qatar. Le reste de la séance s’est résumé à du travail spécifique, tout comme Raphaël Varane.

Tchouaméni compte sur Benzema

L’inquiétude grimpe donc chez les joueurs et les encadrants français, avec la possibilité de laisser Karim Benzema au repos pour le premier match qui prend de l’ampleur. En conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a confirmé le doute qui régnait chez les Bleus. « On espère qu'il sera opérationnel pour le 1er match. C’est un top player, qui fait partie du gratin du football. Il n’était pas à 100 %, tout le monde respecte ça », a livré son coéquipier à Madrid, qui sait que KB9 a été accusé de se reposer un peu trop au Real ces dernières semaines. Mais ses difficultés à retrouver l’entraînement collectif démontrent que sa blessure est encore présente, malgré les propos rassurants du joueur et de Didier Deschamps.

🇫🇷 💪🏼 Karim Benzema et Raphaël Varane s’entraînent à part à J-5 du premier match des Bleus face à l’Australie. @telefoot_TF1 / @TF1 pic.twitter.com/Uh8q1Pyokr — Yassin Nfaoui (@YassinNfaoui) November 17, 2022

Ce n’est donc pas pour rien que Didier Deschamps a rappelé deux attaquants dernièrement, avec Randal Kolo-Muani et Marcus Thuram. Mais le risque de voir les Bleus être affaiblis en l’absence du Ballon d’Or 2022 est réel et il faut le souligner. C’est ce qu’estime Noël Tanzi, expérimenté entraineur français et consultant pour Le Quotidien du Sport. « Jamais dans l’histoire de la coupe du monde, une équipe n’avait subie autant de déboires avant un mondial. Une avalanche de blessés, aucune préparation, des derniers résultats en demi teintes mais…….Nous avons sur le papier une des meilleures attaques au monde ! A condition d’être certain que Kylian Mbappe’ sera épaulé par Karim Benzema. Les craintes que je vais exprimer me paraissent légitimes. Karim a reçu un Ballon d’Or largement mérité, il a survolé la Champions League la saison dernière, il a éliminé a lui seul le Paris Saint Germain, mais avons nous aujourd’hui le même Karim qu’au printemps ? Je ne pense pas ! D ‘abord parce qu’il y a eu une décompression obligatoire après l’obtention du titre suprême de meilleur joueur au monde. C’est humain ! Et Karim en a le droit. Ensuite, le peu de temps de jeu qu’il a eu ces derniers mois, la mini blessure qu’on lui a attribuée… Bref, Il lui faudra une dizaine de jours avant que l’on retrouve le Benzema que nous aimons tous, c’est physiologique », a souligné Noël Tanzi, pour qui les Bleus vont devoir débuter sans Karim Benzema, et avec donc Olivier Giroud à la pointe de l’attaque. De quoi donner des airs de Russie 2018 à cette équipe de France.