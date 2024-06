Autriche-France, TF1 fait le carton de l'année

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pour son premier match de l’Euro, l’équipe de France était attendue également par les téléspectateurs. Malgré une affiche que l’on peut considérée comme de seconde zone, les Bleus ont attiré du monde sur TF1 ce lundi soir. La première chaine a publié les chiffres d’audience et c’est tout simplement le meilleur score de l’année 2024 d’entrée de jeu.

Il faut dire qu’il y avait plus de 11 millions de français devant leur télévision, et jusqu’à quasiment 13 millions de personnes en fin de rencontre. Soit une part d’audience de 48 % sur les personnes de plus de quatre ans, et 72 % chez les 15-34 ans, le coeur de cible des matchs de football notamment. Le mag de l’Euro animé par Denis Brogniart a été bien suivi, avec 1,9 million de téléspectateurs, notamment parce que les passionnés des Bleus voulaient essayer d’avoir des nouvelles de Kylian Mbappé.