Aurélien Tchouaméni blessé et forfait pour les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très critiqué après sa prestation contre l’AC Milan ce mardi, Aurélien Tchouaméni est décidément dans le dur. Le vice-capitaine de l’Equipe de France s’est blessé à la cheville et sera indisponible plusieurs semaines.

Les temps sont durs pour le Real Madrid et pour Aurélien Tchouaméni. Dans le viseur des médias espagnols après son match raté contre l’AC Milan, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est en plus blessé. En effet, Deportes Cope nous apprend que le milieu défensif du Real et de l’Equipe de France a été victime d’une entorse de la cheville et sera indisponible environ un mois. Un coup dur pour le joueur et pour Didier Deschamps à la veille de l’annonce de la liste des joueurs convoqués pour les matchs de l’Equipe de France contre l’Israël et l’Italie. Deux matchs auxquels ne participera donc pas Aurélien Tchouaméni, lequel devrait également manquer le choc face à Liverpool le 27 novembre prochain en Ligue des Champions.