Madrid ‍: « ‍Tchouaméni n’est pas un joueur pour le Real ‍», ça fait scandale

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Au lendemain de la défaite du Real Madrid face à l'AC Milan, Aurélien Tchouaméni est la cible des critiques. En cause, un match plus que raté qui lui a valu d'être sorti à la mi-temps.

Contre l'AC Milan en Ligue des champions, le Real Madrid jouait gros. Après le revers pris à domicile lors de la dernière journée de Liga face au FC Barcelone (0-4), les hommes de Carlo Ancelotti avaient fort besoin de se faire pardonner. Devant leurs supporters, dans un stade Santiago Bernabéu plein, les Merengues sont finalement passés complètement à côté. Le protagoniste qui en est le meilleur exemple est Aurélien Tchouaméni. L'ancien Monégasque est fautif sur les deux premiers buts milanais en première mi-temps. Il est ensuite remplacé à la pause par Brahim Díaz.

A son arrivée au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni sait qu'il aura besoin de temps pour prendre la place de Casemiro au milieu de terrain. Mais le départ de ce dernier pour Manchester United seulement quelques semaines plus tard le force à prendre rapidement du galon. Au début, ses prestations étaient régulièrement saluées, lui qui équilibrait parfaitement un milieu de terrain déjà composé de Luka Modrić et Toni Kroos. Mais depuis le début de saison et un entrejeu remanié suite au départ à la retraite du glorieux numéro 6, l'international français n'est que l'ombre de lui-même.

Aurélien Tchouaméni n'a plus beaucoup de défenseurs

Tchouaméni n’est pas un joueur pour le Real. Encore flagrant ce soir. Catastrophique. Sorti à la mi-temps par Ancelotti. Remplacé par le toujours excellent Camavinga. — frédéric hermel🇫🇷 (@fredhermel) November 5, 2024

Alors qu'il ne faisait déjà plus l'unanimité en cette première moitié d'exercice, la rencontre face à l'AC Milan, dans un match capital de Ligue des champions, est probablement la goutte de trop. Pour la presse espagnole, la déception est vive. AS perd d'ailleurs patience : « Là où le Bernabéu attendait de l'intensité et de l'omniprésence, il a trouvé l'indolence et les erreurs qui lui ont coûté des buts. » Sur les deux premiers buts concédés par le Real Madrid, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a fait preuve de beaucoup de passivité. Il ne prend pas le duel aérien sur l'ouverture de Malick Thiaw et est à l'origine de la perte de balle madrilène sur le but d'Álvaro Morata.

Pour Frédéric Hermel, éditorialiste spécialiste du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni n'est tout simplement « pas un joueur pour le Real » et « catastrophique ». Considéré comme un milieu récupérateur, il est loin derrière de nombreux milieux de terrain dans les statistiques importantes. Comme le rappelle AS, il y a 227 joueurs qui comptent plus de possessions gagnées pour leur équipe en Ligue des champions. En Liga, ce n'est d'ailleurs pas mieux puisqu'il ne compte que 44 récupérations en 10 matchs et est dépassé par 19 joueurs sur cette donnée. Un début de saison à oublier et un passage sur le banc obligatoire ?