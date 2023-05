France ou Algérie, Luca Zidane est impitoyable

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs mois, un engouement est né chez les supporters algériens : Luca Zidane voudrait jouer pour la sélection algérienne. Une lecture des évènements inspirée de ses messages sur les réseaux sociaux. Mais, la réalité est bien différente.

L'Equipe d'Algérie mettra t-elle enfin la main sur un Zidane ? Si le père, souvent adulé au pays, a vite choisi le maillot bleu, on espère qu'il n'en sera pas de même pour ses fils. C'est notamment le cas de Luca Zidane, gardien de but à Eibar (D2 espagnole). Son apport serait intéressant pour les Fennecs, pas très pourvu au poste avec la retraite proche de Rais M'Bolhi. Certains supporters algériens ont cru comprendre que cet intérêt était réciproque. En effet, ils ont repéré que le jeune homme de 25 ans avait posté plusieurs messages « algérophiles » sur ses réseaux depuis janvier dernier. On y voit des drapeaux algériens et souvent l'expression « Leader bsartek fréro », issue de la culture franco-algérienne.

Luca Zidane douche les espoirs algériens

Il a aussi posté une photo où on le voit en compagnie de ses grands-parents paternels, les parents de Zinédine Zidane, tous deux algériens. Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient un acte de candidature définitif aux Fennecs. Il ne manquait plus que sa confirmation officielle et médiatique. Interrogé par l'Equipe sur sa carrière internationale, le gardien d'Eibar a donné son ressenti et cela s'avère être une vraie douche froide pour le football algérien. Luca Zidane ne pense qu'à une sélection, l'Equipe de France.

💬 Luca Zidane à @lequipe: « Je vis ma meilleure saison. J’arrive à maturité dans mon jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont encore permises. J’aimerais connaître la Ligue 1 un jour. C’est un objectif, comme celui de croire aux Bleus. »



Son choix est clair 👋 pic.twitter.com/BlTZXinfRl — Algeria FC 🇩🇿⚽️ (@Algeria_FC) May 25, 2023

« Je vis ma meilleure saison. J’arrive à maturité dans mon jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont encore permises. J’aimerais connaître la Ligue 1 un jour. C’est un objectif, comme celui de croire aux Bleus », a t-il lâché dans le quotidien sportif français. Un aveu qui a le mérite d'être clair sur ses intentions internationales. Cela ne l'empêche pas d'apprécier aussi ses ancêtres et sa culture algérienne semble t-il.