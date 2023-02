TV : OL - Grenoble, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

En quête d’un trophée depuis plus de dix ans maintenant, l’Olympique Lyonnais dispose d’une opportunité en or pour figurer dans le dernier carré de la Coupe de France. Mais pour cela, les Gones vont devoir battre Grenoble en ce début de semaine.

Quelle heure pour OL – Grenoble ?

Un quart de finale à domicile contre une équipe de Ligue 2, le tirage au sort a plutôt bien fait les choses pour l’OL. Mais il faut désormais que Lyon arrive à faire respecter la hiérarchie, ce qui n’est jamais évident, surtout en Coupe de France. En tout cas, l’OL recevra le Grenoble Foot 38 au Groupama Stadium ce mardi 28 février à 21h10. L’arbitre de cette partie sera Stéphanie Frappart.

𝗝-𝟳 avant le début des 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 de #CoupeDeFrance avec de nouvelles belles émotions à venir 🙌



Quel match attendez-vous le plus ? 🤩



1️⃣ : @OL 🆚 @GF38_Officiel pic.twitter.com/aOSZfvoq9e — Coupe de France (@coupedefrance) February 21, 2023

Sur quelles chaînes suivre OL – Grenoble ?

Après avoir mis à l’honneur l’OM et le PSG lors d’un incroyable Classique au début du mois lors du tour précédent, France Télévisions a décidé de choisir l’OL pour ces quarts de finale. Puisque ce derby rhônalpin entre Lyon et Grenoble sera diffusé sur France 2, mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne principale de la Coupe nationale. Sur France 2, les commentaires seront assurés par Fabien Leveque et Djibril Cissé, alors qu'Arnaud Matteoli sera en bord terrain.

Lyon / Grenoble sur BeIN SPORTS 1 ce mardi à 21h10 en quart de finale de la Coupe de France. pic.twitter.com/OUmvhF35UC — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 27, 2023

Les compos probables d’OL – Grenoble :

Un peu distancé dans la course à l’Europe en championnat, l’OL rêve de remporter la Coupe de France pour valider un ticket direct pour l’Europa League, mais aussi pour dépoussiérer un palmarès vierge depuis 2012. Afin de remplir cette mission, Lyon va devoir dominer Grenoble avec quelques absents, vu que Laurent Blanc sera privé de Boateng, Aouar, Gusto, Lacazette et Thiago Mendes.

🦁 Voici notre groupe pour la réception de Grenoble ce mardi à 21h10 en 1/4 de finale de #CoupeDeFrance 👊🔴🔵#OLGF38 pic.twitter.com/CHpTb6GjhX — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2023

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Cherki - Dembélé, Barcola.

Auteur d’une belle saison en L2, avec une septième place à six points des places pour la montée, le GF38 est un peu plus dans le dur depuis sa qualification pour les quarts face à Vierzon début février. Mais les hommes de Vincent Hognon donneront forcément leur maximum pour viser les demies de la Coupe de France en tentant de réaliser l’exploit de battre l’OL au Groupama Stadium. Pour cela, l’entraîneur de Grenoble aura sa meilleure équipe.

👥 OL - GF38: 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗴𝗿𝗲𝗻𝗼𝗯𝗹𝗼𝗶𝘀



Voici les 20 joueurs qui défendront les couleurs grenobloises en 1/4 de finale de @coupedefrance 💪



Avec le retour de Mr Bart Straalman, 10 mois après sa blessure au genou 🙏🏼



➡️ #OLGF38 pic.twitter.com/5gjCJzJJoT — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) February 27, 2023

La compo probable de Grenoble : Maubleu - Diarra, Monfray, Tchaptchet, Gaspar - Benet, Bambock, Jeno - Bamba, Tell, Sbai.