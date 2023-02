CdF : Nantes-Lens finalement sur terrain neutre et avec du public ?

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Dans un peu plus d'une semaine, le FC Nantes doit accueillir le RC Lens en quart de finale de la Coupe de France. Un match qui se déroulera à huis clos. Mais les deux clubs proposent une autre solution à la FFF pour la bonne cause.

En raison du comportement de ses supporters lors de la dernière finale de la Coupe de France, le FC Nantes avait été sanctionné d’un match sans public à la Beaujoire. Mais les Canaris n’ont pas eu l’occasion d’effectuer cette peine avant le quart de finale prévu le mercredi 1er mars à 18h15 dans son stade. Et les deux clubs, dont le public est bouillant, regrettent de jouer cette rencontre sans aucun supporter et dans une ambiance glaciale. Ce lundi, RMC affirme que Nantes et Lens, qui s’affrontaient dimanche à Bollaert en Ligue 1, proposent à la Fédération Française de Football de jouer cette rencontre sur terrain neutre, mais avec du public. Et pour ne pas laisser croire qu’il s’agit surtout de se remplir les poches en zappant la sanction initiale, les dirigeants nantais et lensois sont même décidés à offrir la totalité de la recette de ce quart de finale de la Coupe de France à une association caritative choisie par la FFF.

Lens et Nantes ont présenté leur idée à Diallo

Voici la 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 des 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de la #CoupeDeFrance 🏆



🔜 RDV les 28 février et 1er mars 🤩



📺 @francetvsport / @beinsports_FR pic.twitter.com/oqJjmZI1bw — Coupe de France (@coupedefrance) February 10, 2023

Actuel président de l’instance, depuis que Noël Le Graët s’est mis en retrait de son poste, Philippe Diallo a pris connaissance dimanche de cette proposition, puisqu’il était à Lens pour assister à cette rencontre de championnat entre les deux clubs. A presque une semaine de ce Nantes-Lens, diffusé en direct sur BeInSports, la Fédération Française de Football va rapidement devoir répondre à cette offre, car le diffuseur doit évidemment s'organiser si cette rencontre est délocalisée ailleurs qu'au stade de la Beaujoire.