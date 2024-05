Dortmund l'inspire, l'OL a la recette pour terrasser le PSG

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

L'Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France le 25 mai. Malgré l'écart de niveau significatif, Corentin Tolisso y croit et souhaite s'appuyer sur les défaites des Parisiens cette saison.

Sixième de la Ligue 1 au terme d'une remontée fantastique, l'OL sera quoi qu'il arrive en Europa League la saison prochaine. Relégable après un début d'exercice 2023/2024 catastrophique, Lyon a réalisé une seconde partie de saison incroyable. Il reste la finale de la Coupe de France pour terminer en beauté. Les Gones vont affronter le PSG, contre qui ils ont perdu à deux reprises cette saison, deux fois 4-1. Deux matchs où l'OL a été surclassé. Mais cette finale sera totalement différente et Corentin Tolisso veut croire à un titre. Le dernier sacre de l'OL remonte à 2012. Si le milieu de terrain concède que Paris est favori, il veut prendre exemple sur les défaites des Parisiens contre Toulouse et le Borussia Dortmund pour espérer un sacre inattendu.

Prendre exemple sur Toulouse et Dortmund, la clé du succès

« Le PSG est un grand club, l’un des meilleurs d’Europe aujourd’hui, ils ont réussi à aller en demi-finale de la Ligue des Champions en montrant de belles choses, ils sont forts, costauds, favoris. On est outsiders. On a notre carte à jouer, on va tout donner. J’ai cette mentalité de gagneur, il est hors de question qu’on n’essaie pas de gagner cette finale. Toulouse les a battus, Dortmund aussi, il faut s’appuyer sur ce qu’ils ont fait. Il faudra aussi courir plus qu’eux, être forts physiquement, mentalement, tactiquement. On sait que le PSG est une machine, mais sur un match tout est possible. J’ai été dans la situation inverse avec le Bayern, on a perdu une finale contre Francfort, j’aimerais bien être le Francfort de France » a affirmé le joueur de 29 ans dans une interview accordée au journal Le Progrès. Lyon a ses exemples et va devoir confirmer le 25 mai, à Lille.