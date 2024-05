OL-PSG ‍: Ceinturons et fans cagoulés, la FFF n'a pas vu des supporters

Dans : Coupe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a remporté la finale de la Coupe de France ce samedi soir à Lille face à l'OL. Mais avant la rencontre, de gros affrontements ont malheureusement eu lieu entre supporters des deux équipes.

Une fête qui a tourné au cauchemar pendant quelques heures... En effet, alors que des bus de supporters du PSG et de l'OL se rendaient à Lille pour la finale de la Coupe de France, un problème d'organisation les a faits se rencontrer au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban, près d'Arras. Résultat, des heurts violents, des bus attaqués et quelques blessés. Encore une image médiocre renvoyée par le football français, décidément en difficulté pour gérer les fans de football, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des stades. Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, a néanmoins tenu à envoyer un message cinglant aux pseudos supporters qui profitent d'événements de ce type pour déraper.

D'abord la responsabilité des individus

Lors de quelques mots échangés avec RMC, Diallo a en effet invité chacun à s'éduquer et se responsabiliser : « J'ai pu constater la violence d’un certain nombre de pseudos supporteurs, qui vont au match avec des cagoules, des ceinturons. Ces objets montrent les intentions de ces gens, qui prétendent se rendre à un match pour supporter un club. Les violences qui ont eu lieu sur la voie publique sont le fait de quelques individus, dont le comportement et le matériel qu’ils ont avec eux, démontrent les intentions qu’ils ont. (...) Je regrette et je condamne ce qu’il s’est passé à ce péage. Je me félicite qu’il y ait eu une dizaine d’interpellations. Je souhaite que la justice fasse son œuvre pour que ces individus violents soient sanctionnés comme ils le méritent ». Sur sa lancée, l'homme fort de la 3F a poursuivi :

« Une enquête va être menée pour déterminer les responsabilités. (...) Quels que soient les éléments d’organisation, de déplacement de bus, d’actions des clubs ou des forces de l’ordre, la responsabilité première est individuelle. Elle porte sur ces pseudos supporters, qui n’ont qu’une envie : en découdre à la première occasion. (...) C’est eux qu’il faut pointer du doigt avant de dégager d’autres responsabilités. Les violences sont d’abord le fait d’individus ».

Des supporters interdits de déplacements ?

Quant à savoir si la bonne solution serait d'interdire les déplacements de supporters, Philippe Diallo n'est en revanche pas convaincu. Pour lui, ce serait un échec terrible pour le foot français : « Ces interdictions de supporteurs, il y en a eu beaucoup les saisons passées. Il y a eu des dialogues avec les groupes de supporteurs pour faire en sorte de reprendre ces déplacements. Interdire les déplacements de manière systématique, c’est signer une forme d’échec. Si ça doit arriver, c’est au cas par cas et non une politique générale. Il faut aussi ne pas priver les vrais supporteurs, ce qui suivent leur équipe avec passion partout où elle se produit en France ». En attendant, les problèmes sont loin d'être réglés et les sanctions devront être exemplaires afin de ne pas revivre ce genre de situations qui aurait pu tourner au drame.