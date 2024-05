OL-PSG ‍: Le CUP accuse les lâches Lyonnais

Dans : Coupe de France.

Le match entre le PSG et l'OL fera certainement beaucoup parler en raison des graves incidents qui ont eu lieu avant la rencontre. Les supporters parisiens ont tôt fait de rejeter la faute sur leurs homologues lyonnais.

Pour le dernier titre de cette saison 2024-2025, le football français n’a pas spécialement donné une bonne image. Malgré le match alléchant entre l’OL et le PSG, ce sont les supporters des deux camps qui ont surtout fait parler d’eux. Avec notamment des affrontements spectaculaires sur un péage à quelques kilomètres de Lille, où la rixe violente entre les soutiens des deux camps a provoqué des véhicules incendiés ou détériorés, des blessés légers et une paralysie de la route pendant une bonne heure. Difficile pour le moment de savoir qui a attaqué qui, mais le principal problème reste que les supporters des deux camps n’auraient jamais du se croiser, puisqu’il était prévu un itinéraire pour chaque délégation. Mais cela n’a de tout évidence pas été respecté et cela a débouché sur ces débordements inacceptables.

Très rapidement, le principal groupe des supporters a accusé les supporters lyonnais d’avoir non seulement envenimé les choses, mais en plus d’avoir ensuite pris la fuite sans assumer sa volonté d’en découdre. « A notre grand étonnement, un premier car parisien se fait attaquer par un car lyonnais, bus qui n’aurait jamais dû se trouver sur cette route car comme le prévoyaient les autoritées celle-ci était exclusivement réservée aux supporters parisiens. Suite à cette première attaques envers les Parisiens, ces derniers descendent pour se défendre ce qui entraine la lâche déroute des Lyonnais. Par la suite, d’autres cars parisiens et lyonnais se sont croisés, et nous avons dû encore nous défendre en mettant à nouveau en fuite les Lyonnais », a fait savoir le Collectif Ultras Paris, persuadé d’avoir « gagné » les affrontements et de n’avoir fait que se défendre. Une enquête sera en tout cas menée, car des faits graves ont été commis, et l’état du bus des supporters lyonnais complètement calciné au péage souligne que des blessés bien plus graves, et même pire, auraient pu avoir lieu ce samedi après-midi sur le chemin pour aller voir un match de football.