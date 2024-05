OL-PSG ‍: 20 blessés, Emmanuel Macron dit stop ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

La finale de la Coupe de France est déjà en partie gâchée, avec ce match à Lille entre l’OL et le PSG. Emmanuel Macron ne veut pas voir la soirée dégénérer.

De graves évènements ont eu lieu au péage de Fresnes avec des affrontements, des véhicules brûlés et un calme qui a mis beaucoup de temps à revenir. Impossible de savoir qui a attaqué qui en premier, mais le fiasco est déjà terrible et donne clairement raison aux interdictions de déplacement qui pullulent déjà. De nombreux supporters ne pourront pas voir la rencontre, et le SAMU a déjà fait savoir qu’il y avait 20 blessés à déplorer, dont 10 transportés vers les hôpitaux des environs. Huit policiers ont été légèrement blessés a annonce le Préfet. Les incidents sont désormais contrôlés à ce niveau, a fait savoir la préfecture, qui s’est presque félicitée d’avoir réussi à limiter les dégâts. « Le dispositif de sécurité important mis en place pour le match et notamment les escortes policières pour encadrer les ultras a permis de mettre fin rapidement, malgré des bus dégradés, aux affrontements d'ultras sur l'aire de Fresnes-les-Montauban », a expliqué la Préfecture des Hauts-de-France. De nombreux supporters ne sont pas encore repartis de cette aire de péage à une heure du coup d’envoi puisque cinq bus ne sont plus utilisables.

⚽️Vive tension à quelques heures de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais qui doit se tenir à Lille.



🔥Des supporters des deux clubs se sont violemment affrontés à hauteur du péage de Fresnes sur l’A1. Deux bus sont en flammes. pic.twitter.com/7ntVDsbslB — Maxime Trédan (@MaxTredan) May 25, 2024

De son côté, Emmanuel Macron qui était dans sa résidence secondaire à Tourcoing avant de se rendre à Lille pour être présent pour cette finale, a déploré ces bagarres entre supporters sur une aire d’autoroute. « Ce sont des rendez-vous sportifs où il faut avant tout être dans la joie et le sport. Je condamne avec la plus grande fermeté toutes les violences. J’espère que les choses se dérouleront le plus normalement possible ce soir », a demandé le Président de la République, bien conscient que l’ambiance est tendue aux abords du stade lillois ce samedi soir.